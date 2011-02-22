پروتکل های درمانی جانبازان شیمیایی بازبینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد میر هاشمی با اشاره به این مطلب گفت:در مصدومیت های شیمیایی، هر روزه عوارض و علایم جدیدی بروز می کند و مراکز درمانی و متخصصان مربوط به اینگونه مصدومیت ها در بنیاد شهید و امور ایثارگران با انجام پایش سلامت جانبازان شیمیایی کشورمان به یافته های جدیدی در زمینه تشخیص بیماری ، علایم،عوارض و تجویز دارو دست می یابند.



میر هاشمی با اشاره به اینکه پروتکل های درمانی جانبازان شیمیایی پس از برگزاری نشست های علمی توسط متخصصان،همیشه مورد باز بینی قرار می گیرد، افزود: پروتکل های درمانی جدید توسط مرکز مصدومان شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تشکیل کمیته مربوط به مراکز درمانی و متخصصان استان های مختلف ابلاغ می شود تا وضعیت سلامت جانبازان شیمیایی بر اساس این شیوه های جدید تشخیصی و درمانی بررسی و داروهای مناسب تجویز شود.



وی با اشاره به اینکه ارتقای پژوهشی از جمله اولویت های مرکز مصدومان شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران است، گفت: درب مرکز مصدومان شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران همیشه به روی محققان و پژوهشگران باز است و این مرکز از هرگونه طرح و تحقیق علمی که به تشخیص، درمان و تجویز دارو برای جانبازان شیمیایی کمک کند استقبال می کند.



میر هاشمی با اشاره به اینکه اغلب متخصصان و پزشکان بنیاد شهید و امور ایثارگران از اعضای هیات علمی دانشگاه ها هستند، افزود: دست پزشکان متخصص برای چگونگی درمان جانبازان و مصدومان شیمیایی باز است تا بر اساس دانش و تجربه بالای خود در کنار بهره مندی از این پروتکل های درمانی نسبت به درمان بیماران اقدام کنند.