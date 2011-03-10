جوانان ایران راهی وارنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشورمان به منظور کسب آمادگی جهت حضور در مسابقات قاره ای و جهانی در سال آینده در جام سیراکف بلغارستان شرکت می کنند. نفرات برتر رقابتهای انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان با نظر کادر فنی این تیم راهی وارنا شدند.

این رقابتها از فردا جمعه و به مدت سه روز در رده سنی جوانان در شهر وارنا برگزار می شود و ترکیب تیمهای کشتی آزاد و فرنگی ایران در این رقابتها بشرح زیر است:

کشتی آزاد:

50 کیلوگرم: مهران شیخی- علیرضا حاتمی

55 کیلوگرم: آرش دنگسرکی

60 کیلوگرم: بهنام احسان‌پور

66 کیلوگرم: ابراهیم نصیری

74 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان

84 کیلوگرم: نادر حامدی‌پور- امیر محمدی

96 کیلوگرم: حامد طالبی زرین‌کمر

120 کیلوگرم: جابر صادق زاده

سرمربی: علیرضا رضایی

مربیان: علی‌اکبر دودانگه- علیرضا رضایی‌منش- حسین کریمی



کشتی فرنگی:

50 کیلوگرم: مهرداد مردانی

55 کیلوگرم: بهزاد قاسمی

60 کیلوگرم: پژمان شاهبداقی- محمد نوربخش

66 کیلوگرم: مهدی زیدوند- مهرداد بهرامی

74 کیلوگرم: یوسف قادریان- حسین نوروزی

84 کیلوگرم: مجید علیاری

96 کیلوگرم: مهرداد بایندور

120 کیلوگرم: محمدرضا رضایی

سرمربی: ناصر نوربخش

مربیان: نادر مشروطه- سید موسی طباطبایی- مهرزاد قلاوند

سرپرست کاروان اعزامی: جعفر اولیاء