کمبود اعتبارات آینده کشتی یاسوج را به خطر انداخته است

محمدرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شهرستان یاسوج یکی از قطب‌های ورزش کشتی در استان کهکیلویه و بویراحمد بوده و لازم است به استعداد‌های این منطقه در این زمینه بیشتر توجه شود.

وی ادامه داد: مناطق زاگرس‌نشین در این زمینه همواره در سطح کشور حرف زیادی برای گفتن داشته که این استان و شهرستان یاسوج نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

رحیمی تصریح کرد: لازم است مسئولان ورزش کهگیلویه و بویراحمد فکری به حال کشتی استان کرده و در راستای آموزش کشتی‌گیران و مربیان استان همکاری لازم را با فدراسیون کشتی انجام دهند.

رحیمی تاکید کرد: امسال برای بالا بردن سطح آگاهی و آشنایی هر چه بیشتر مربیان با قوانین جدید کشتی، یک دوره کلاس مربیگری در این شهرستان برگزار شد که با استقبال خوب مربیان و اهالی کشتی این شهرستان و استان روبه‌رو شد.

رئیس هیئت کشتی یاسوج، کمبود اعتبارات را مهم‌ترین مشکل و معضل اداره تربیت‌بدنی این شهرستان و هیئت کشتی برای برگزاری چنین دوره‌های دانش افزایی دانست و خاطرنشان کرد: کمبود اعتبارات، معضل خوابگاه و پرداخت نشدن حق‌الزحمه مربیان، از مشکلات عمده هیئت کشتی این شهرستان بوده که لازم است هیئت کشتی این استان و اداره‌کل تربیت‌بدنی، در راستای بهبود اوضاع کشتی، همکاری و مساعدت لازم را با هیئت کشتی یاسوج داشته باشند.