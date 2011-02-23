به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، هاشم میرزاخانی شامگاه سه‌شنبه در آئین اختتامیه دومین جشنواره فیلم فجر اصفهان در سینما ساحل اصفهان اظهار داشت: امسال در 29 جشنواره فیلم فجر تعداد 96 فیلم سینمایی، 125 فیلم ویدئویی و 24 فیلم اولی در جشنواره اکران شد.

وی با بیان اینکه حضور این تعداد فیلم در جشنواره فیلم فجر نشان از اهمیت و کثرت آثار از سوی فیلمسازان است، بیان داشت: در جشنواره امسال مخاطبان شهرستانی نیز همزمان با تهران شاهد اکران فیلم‌های سینمایی جشنواره فیلم فجر بودند و استقبال خوبی نیز از فیلم‌های این جشنواره شد.

قائم مقام بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر گفت: معاونت سینمایی با ایجاد یک ستاد کارگروه تصویب فیلمنامه‌های فیلم‌های سینمایی را به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان واگذار کرده است تا با این کار زمینه تولید فیلم‌های سینمایی در شهرستان‌ها تقویت شود.

وی ادامه داد: با تشکیل این کارگروه ساخت فیلم‌های سینمایی به صورت بومی توسط کارگردانان بومی هر استان ساخته می‌شود.

در ادامه این مراسم از مرتضی آتش‌زمزم کارگردان فیلم "مرگ سپید"، مرتضی احمدی هرندی کارگردان فیلم "بدون اجازه"، سید مسعود اطیابیکارگردان فیلم "اخلاقت را خوب کن" و علی عطشانی کارگردان فیلم "شش نفر زیر باران" به عنوان چهار کارگردان اصفهانی حاضر در جشنواره فیلم فجر تقدیر شد.