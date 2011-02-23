روند اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در استان زنجان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در جمع معاونین، فرمانداران و مدیران ستادی استان زنجان، با بیان اینکه در حال حاضر همه بخش های جامعه توانسته اند در روند اجرای هدفمندسازی یارانه ها فعالانه اقدام کنند، افزود: در صورت عدم اجرای موفقیت آمیز طرح هدفمندسازی یارانه کل طرح تحول اقتصادی به چالش کشیده می شد.

وی توسعه بخش های مختلف را در راستای طرح هدفمندسازی یارانه ها یادآور شد و ادامه داد: در حال حاضر مردم زندگی شان را با هدفمندسازی یارانه ها تنظیم کرده اند و حتی برخی نیز با اعمال مدیریت بر هزینه های خود مقداری از مبلغ واریزی هدفمندی یارانه ها را پس انداز کرده اند.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه هدفمندسازی یارانه ها عدالت اقتصادی را برقرار کرده و سبب ایجاد وفاق ملی شده است، افزود: هدفمندسازی یارانه ها در اقتصاد و درآمد ملی آثار فراوانی دارد که نتایج آن در آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد.

رئوفی نژاد هدفمندسازی یارانه ها را یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی دانست و گفت: سال آینده نیز دو محور دیگر این طرح که اصلاح نظام بانکی و سیستم پولی و اصلاح نظام مالیاتی است، اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجموعه تیم مسئول اجرای طرح هدفمندسازی یارانه در استان زنجان توانسته اند در زمینه طرح هدفمندسازی یارانه وظیفه خود را به خوبی انجام دهند، افزود: وظایفی که به دستگاهها محول شده بود در روند اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به شکل مطلوب انجام شد.



استاندار زنجان در ادامه، تعامل بین دستگاههای اجرایی استان زنجان را مطلوب ارزیابی کرد و با یادآوری فعالیت دو ساله مجموعه تحت مدیریت خود در استان زنجان، فعالیتهای صورت گرفته در استان زنجان توسط تیم مدیریتی استان را در راستای توسعه همه جانبه استان در حدعالی دانست.



رئوفی نژاد با یادآوری دستاوردهای استان در طی دو سال اخیر، این دستاوردها را مرهون تلاش و همکاری همه مدیران استان عنوان کرد و گفت: تعامل و همکاری همه مدیران استان موجب توسعه همه جانبه استان شد و استان توانست در زمینه های مختلف به توفقیات بزرگ دست یابد.

وی، روند موجود در استان زنجان را روند توسعه و پیشرفت در بخشهای مختلف عنوان کرد و با اذعان به برخی کارشکنیها در مسیر توسعه استان افزود: خوشبختانه مدیران استان همدل و مصمم به توسعه استان هستند و در این مسیر همه توطئه ها و ترفندها را خنثی می کنند.



رئوفی نژاد تاکید کرد: زمان و پتانسیل صرف توسعه استان شده و مدیران استان به هیچ کدام از این توطئه ها و ترفندها توجهی ندارند.



استاندار زنجان با تاکید بر اینکه در حال حاضر در استان هیچ نوع مشکل در هیچ یک از بخش ها وجود ندارد، افزود: به دلیل پرهیز مدیران استان از هرگونه حاشیه پردازی در حال حاضر هیچ مشکلی در استان وجود ندارد و همه بخش های استان فعالانه در حال توسعه است.



رئوفی نژاد در ادامه بخش اشتغال را به عنوان یکی از پویاترین بخش ها در استان و کشور مورد تحلیل قرار داد و با اشاره به برنامه ریزیهای دولت برای توسعه اشتغال در کشور از تحقق درصدی ازاشتغال پیش بینی شده در کشور و استان طبق جدیدترین آمار ارائه شده خبر داد.



وی پرهیز از باندبازی و گزینش های فامیلی در روند اشتغال را در کشور تقبیح کرده و با رد هرگونه گزینش فامیلی در سطح ادارات و نهادهای دولتی استان از برخورد شدید با این موضوع در استان خبر داد.



رئوفی نژاد با تاکید بر اینکه آمار و اطلاعات مستند از برخی گزینشهای فامیلی در سطح استان دارد، افزود: به ادارات و نهادها اخطار می کنم در صورت اصلاح وضعیت موجود با مسببان این امر برخورد خواهم کرد.



عضو شورای اداری کشور در ادامه روند موجود در ساخت مسکن را در استان زنجان مطلوب دانست و گفت: استان زنجان اولین استان کشور در زمینه گرفتن خودکفایی در ساخت مسکن خواهد بود.



رئوفی نژاد در ادامه با انتقاد از وجود برخی طرحها و پروژه های بزرگ نیمه تمام در استان از تشکیل ستادی ویژه برای تعیین تکلیف و اتمام این پروژه ها خبر داد و گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام در استان زنجان نیازمند ساز و کار فوق العاده و تمام عیار است و همه مسئولان در این راستا باید فعالانه تلاش کنند.

رئوفی نژاد در ادامه با بیان اینکه طی سالهای 92 تا 93 نیاز مسکن در کشور به روز خواهد شد از واگذاری تعداد شش هزار واحد مسکونی مسکن مهر در دهه فجر سال 90 در استان زنجان خبر داد.

وی با یادآوری کلنگ زنی پنج هزار و 227 واحد مسکونی مسکن مهر همزمان با دهه فجر سالجاری افزود: با کلنگ زنی این تعداد واحد مسکونی پروند ثبت نام از متقاضیان مسکن در استان زنجان بسته شد و استان در روند بحث ایجاد مسکن جزو استهای برتر کشور است.

استاندار زنجان در ادامه از تشکیل ستاد پیگیری مطالبات مالیاتی در استان زنجان طی سال 90 خبر داد و گفت: این ستاد از زوایای مختلف، بحث مطالبات مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد.



رئوفی نژاد، میزان مطالبات مالیاتی استان زنجان را 35 میلیارد تومان اعلام کرد و تاکید کرد: با تشکیل ستاد پیگیری مطالبات مالیاتی در راستای جذب این مطالبات اقدامات اساسی صورت خواهد گرفت.