به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "مردان خدا" مجموعه 20 قسمتی در شبکه چهار است که به معرفی فلاسفه و علمای بزرگ کشور در یکصد سال گذشته می‌پردازد.

علامه بحرالعلوم، سید حیدرآملی، میرزا ابوالحسن جلوه، میرزا ابوالقاسم قمی، میرزا حبیب خراسانی، علامه شعرانی، شیخ محمد تقی آملی، حکیم محمدرضا قمشه ای، علامه عصار و استاد جلال همایی از جمله فیلسوفانی هستند که افکار، آثار و زندگی آنها در مستند مردان خدا به تصویر کشیده خواهد شد.

تحقیق و نگارش اولیه این مجموعه را دکتر شهین اعوانی از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران انجام داده است و به جز کارشناسان پژوهشی موسسه حکمت و فلسفه ایران آقایان باغستانی و سید مسعود رضوی در بخش پژوهش با این مجموعه همکاری دارند.

در مستند 40 دقیقه‌‌ای "مردان خدا" شخصیت‌هایی معرفی می‌شوند که هم اکنون در قید حیات نیستند و معروف به مشاهیر معاصر یا شخصیت‌های یکصد سال گذشته تاریخ ایران هستند. هدف از ساخت این مجموعه معرفی شخصیت‌های دینی و فلسفی و مشاهیر بزرگ کشور به نسل جوان و فرهیخته کشور است.

به گفته علیرضا حسینی، تهیه‌کننده ساختارمستند "مردان خدا" شامل نمایش مرتبط با تولد، تحصیل زندگی و تدریس و همچنین وفات این بزرگان همراه با معرفی آثار بجا مانده از این بزرگان است.

وی افزود: تا کنون 60 درصد مراحل تصویربرداری به پایان رسیده و تا این مرحله از تولید بیش از 90 لوکیشن مستقل در استانهای تهران، خراسان رضوی، سمنان، اصفهان، کاشان و همچنین استان قم و استان مازندران تصویربرداری شده است.

و این لوکیشن‌ها هر کدام به لوکیشن‌های فرعی‌تر و تخصصی‌تر تقسیم شده‌اند که در نوع خود بی‌نظیراست.

لوکیشن‌های باقی‌مانده شامل بخش‌های بازسازی شده نجف اشرف و کربلای معلا در کشور عراق است. تا این مرحله از تولید 68 عالم ربانی و استاد فلسفه و حکمت و اساتید برجسته ادبیات در این برنامه به بیان نظرات کارشناس در مورد شخصیت‌های مورد نظر پرداخته‌اند.

پیش‌بینی می‌شود تا انتهای تولید این مجموعه تعداد کارشناسان بیش از 90 نفر افزایش یابد. مدیر تصویربرداری برنامه بابک بذرافشان است که با گروه پنج نفره کار می‌کند. کارگردانی این مجموعه را بیژن شکرریز بر عهده دارد.

سایر عوامل تولید عباتند از مدیر تصویر برداری: محمدرضا حسینی، طراح صحنه و لباس بخش‌های مستند: فریبرز قربان‌زاده، دستیار اول کارگردان: مجید ستایش، تصویر پشت برنامه و عکاس: رضا سید پایداری، مدیر تولید و برنامه‌ریزی: مرضیه قریشی و جانشین تولید: اکبر آقامحمدی.

تصویربرداری این مستند تا اواخر اسفندماه تمام می‌شود و اواخر سال با انتخاب گروه سازنده موسیقی برنامه پس از تولید روی آنتن می‌رود.