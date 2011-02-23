به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "پرسه در مه" به کارگردانی بهرام توکلی یکی از ستایش‌شده‌ترین فیلم‌های جشنواره بیست و نهم فیلم فجر و فیلم محبوب منتقدان این روزها روی پرده است، فیلم دو بازیگر شناخته شده و مطرح و قصه‌ای جذاب دارد اما مانند بسیاری از تجربه‌های متفاوت سینمای ایران شرایط اکران عمومی فیلم ناامید کننده است.

"پرسه در مه" در امتداد "پابرهنه در بهشت" نخستین فیلم توکلی نشان دهنده علاقه او به نمایش روابط انسانی و پیچیدگی‌های آن است، درامی پرتعلیق و عاشقانه از فرجام زندگی و آرزوهای یک هنرمند. "پرسه در مه" اگرچه در روزهای پایانی سال روی پرده رفته اما می‌تواند گرمابخش گیشه زمستان 89 باشد.

لیلا حاتمی و شهاب حسینی در نمایی از "پرسه در مه"

توکلی درباره وضعیت اکران "پرسه در مه" به خبرنگار مهر گفت: فیلم می‌توانست در شرایطی بهتر اکران شود، این روزها پخش‌کننده‌های سینمای ایران، تولید کننده فیلم و صاحب سینما هم هستند و ترجیح می‌دهند فیلم‌هایی را اکران کنند که بازدهی اقتصادی بهتری داشته باشد، به آنها خرده نمی‌گیرم چون طبیعی است به منافع مالی‌شان فکر کنند، همین که فیلمی با ویژگی‌های "پرسه در مه" در چنین فضایی اکران شده جای شگفتی و خوشحالی است.

این کارگردان ادامه داد: در سال‌های اخیر به دلیل فضای موجود و بی‌توجهی به سینمای فرهنگی و هنری فیلم‌هایی به مرتب بهتر از "پرسه در مه" راه به اکران نبرده‌اند، پارسال وقتی می‌خواستم فیلم سینمایی "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" به کارگردانی بهنام بهزادی را روی پرده ببینم، سه روز وقت صرف کردم تا متوجه زمان و سینمای نمایش دهنده فیلم شدم، این اتفاقی است که برای تجربه‌های متفاوت سینمای ایران می‌افتد. فیلم‌های فرهنگی راه به اکران عمومی و مجالی برای دیده شدن ندارند.

کارگردان فیلم "اینجا بدون من" افزود: وضعیت اکران فیلم‌های فرهنگی نامناسب است و در این رقابت غیرعادلانه طبیعی است که فیلم‌های دیگر بیشتر می‌فروشند و در این فضای نابرابر ما از قبل به شکست محکوم هستیم تا این قاعده را ثابت کنیم که فیلم‌هایمان در گیشه نمی‌فروشند، در حالی که اگر تعداد سالن‌ها و سانس‌ها، وضعیت تبلیغات شهری، رسانه‌ای و تعداد تیزرهایمان قابل قبول باشد مخاطب از دیدن این فیلم‌ها ناامید نمی‌شود و ما کمتر بهانه‌ای برای شکایت داریم.

توکلی درباره تجربه بعدی خود گفت: فیلمنامه فیلم بعدی‌ام اردیبهشت و خرداد سال 90 آماده می‌شود و پس از آن برای ساختش برنامه‌ریزی می‌کنم، با توجه به شرایط امروز جامعه متمرکز شده‌ام که به سمت فیلم‌هایی که بیشتر انعکاس زندگی و حال و هوای امروز باشد بروم و مسائل اقتصادی و اجتماعی نسل جوان و میانسال را نشان بدهم، در اطرافمان چیزهایی هست که نمی‌توان نادیده‌شان گرفت.

نویسنده و کارگردان فیلم "پرسه در مه" درباره انتخاب لیلا حاتمی و شهاب حسینی برای بازی در این فیلم گفت: من سال‌ها پیش با شهاب حسینی تئاتر می‌کردم، می‌دانستم بازیگر بااستعدادی است و قابلیت‌هایش را می‌شناختم و می‌دانستم که برای بازی در این نقش مناسب است. در سن و سال خودش، شهاب حسینی بهترین است، همان طور که لیلا حاتمی این وضعیت را دارد، نقش زن اصلی در این فیلم نسبت به نقش مرد فرصت کمی برای جلوه‌گری داشت به همین دلیل نیاز به بازیگری داشتیم که بتواند در این فرصت کم، طوری نقش را بازی کند که تماشاگر او را در موقعیت زنی که بازیگر تئاتر است و با همسری هنرمند و روشنفکر زندگی می‌کند بپذیرد.

فیلم سینمایی "پرسه در مه" با بازی شهاب حسینی، لیلا حاتمی، مسعود رایگان و احمد ساعت‌چیان داستان بخش‌هایی از زندگی یک آهنگساز جوان است که در زندگی خانوادگی و حرفه‌ای‌اش دچار مشکل شده است. بهرام توکلی فیلم‌های سینمایی "پابرهنه در بهشت" و "اینجا بدون من" را هم در کارنامه دارد.