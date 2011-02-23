هیچ دخالتی در فدراسیون فوتبال ندارم/ پنجشنبه روز مهمی خواهد بود!

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو سه شنبه شب در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقات فوتبال جام یونس شکوری گفت: خیلی خوشحالم که در میان پیشکسوتان و قدیمی‌های ورزش و فوتبال حضور یافته‌ام. سعادتی بود که امشب در کنار این بزرگان و عزیزان حاضر شدم.

وی با تشکر از قدیمی‌های فوتبال و باشگاه آرارات که بانی برگزاری این مراسم شده بودند، گفت: امشب قدیمی‌های فوتبال یک بازی هم با نمایندگان مجلس انجام دادند. این نشان می دهد که فوتبال یک بازی ملی است و همه اقشار جامعه اعم از پیر و جوان، کارمند، نماینده مجلس و ... به این رشته ورزشی علاقه دارند و با جدیت آن را دنبال می کنند.

رئیس سازمان تربیت بدنی در واکنش به نگرانی قدیمی‌های فوتبال نسبت به شرایط حاکم بر این رشته در شرایط فعلی گفت: در گذشته کمتر این پیچیدگی‌ها و شلوغی‌ها در ورزش وجود داشت، ورزشکاران اخلاق و روحیات خاص خود را داشتند و کلا ورزش سلامت‌تر از امروز بود. اما امروز شرایط فرق کرده، تیم‌ها بیشتر شده‌اند و حواشی هم افزایش یافته است. به همین خاطر پیشکسوتان قدری نگران هستند امیدوارم آنها با دعای خیرشان برای این جوانان باعث شوند ورزش و ایمان‌شان به حد کمال برسد.

انتخاب سرپرست وزارت ورزش و جوانان در روز پنجشنبه هفته جاری سوژه پرسش دیگری از علی سعیدلو بود و اهمیت این روز برای ورزش که وی در پاسخ به این پرسش گفت: پنجشنبه روز خوبی است، مانند همه روزهای هفته. من روز پنجشنبه را روز مهمی می دانم، از این جهت که ما قولی داده بودیم به ورزشکاران جانباز و معلول تا به آنها در صورت موفقیت در بازی‌های پاراآسیایی گوانگجو پاداشی اهدا کنیم که این پاداش روز پنجشنبه به قهرمانان جانباز و معلول اهدا خواهد شد.

وی در این رابطه افزود: ما باید خیلی زودتر از اینها پاداش قهرمانان پاراآسیایی را اهدا می کردیم اما بازگشت آنها از گوانگجو همزمان شد با ایام محرم و صفر که شرایط برای برگزاری مراسم تقدیر مهیا نبود به همین خاطر روز پنجشنبه را برای تقدیر از مدال آوران پاراآسیایی انتخاب کردیم تا به قول‌مان به آنها عمل کنیم.

سعیدلو با طرح این موضوع که "انتخاب سرپرست برای وزارت ورزش و جوانان خیلی مهم نیست"، خاطرنشان کرد: چه این انتخاب صورت بگیرد یا نگیرد، ورزش کار خود را به خوبی دنبال می کند. ما قول داده بودیم که ورزش ایران هر هفت روز یک قهرمانی، مدال و موفقیت جهانی و آسیایی کسب کند که آخرین آن قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جام جهانی بود که برای دومین سال پی در پی صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه از زمان انتخاب سرپرست وزارت ورزش و جوانان و شخصی که برای اداره این وزارتخانه انتخاب می شود، مطلع نیست، خاطر نشان کرد: متاسفانه موفقیت و قهرمانی ملی پوشان کشتی فرنگی ایران در این شلوغی کمتر مورد توجه قرار گرفت و این در حالی بود که آنها قهرمانی را با شکست دادن تیم روسیه، قهرمان جهان بدست آورند.

رئیس سازمان تربیت بدنی خاطر نشان کرد: امیدوارم موفقیت‌های ورزش در همه رشته‌ها ادامه پیدا کند. ما نیز حمایت لازم را از مسئولان فدراسیون‌ها خواهیم داشت تا ورزش در بعد همگانی و قهرمانی راهی را که در پیش گرفته است، با قدرت طی کند.

سعیدلو در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر "مباحث مطرح شده در نشست روز سه شنبه اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با رئیس سازمان تربیت بدنی" گفت: برگزاری جلسات با اعضای تعیین کننده فدراسیون‌های ورزشی که همان اعضای هیئت رئیسه هستند، یکی از کارهای جاری ما در سازمان تربیت بدنی است که هر هفته از دو تا سه فدراسیون دعوت می کنیم تا در خصوص شرایط آن فدراسیون‌ها بحث و گفتگو کنیم.

رئیس مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس افزود: روز سه شنبه نیز با اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نشست داشتیم. در این نشست موارد و مسائل مختلفی مطرح شد که مهمترین آنها پیرامون تیم‌های ملی، قطعی شدن بودجه فدراسیون البته در سطح کلان، چگونگی حضور باشگاه‌های ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، ارائه گزارش در خصوص انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال ایران و ... بود.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون فوتبال کمبود بودجه داشته که این مورد باید برطرف شود، در خصوص انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال گفت: من از شخص خاصی نام نبردم و تا به امروز نگفتم سرمربی تیم ملی ایرانی باشد یا خارجی. من برای انتخاب سرمربی تیم ملی روند خاصی را مدنظر داشتم و از مسئولان فدراسیون فوتبال خواستم برای این تیم مربی را انتخاب کنند که خواست و نظر مردم را برآورده کند. در جلسه روز سه شنبه هم گزارشی از روند مذاکرات و تعیین سرمربی به من ارائه شد که مشخص است، فدراسیون در این رابطه اقداماتی صورت داده است.

رئیس سازمان تربیت بدنی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تیم ملی بزرگسالان ایران اتفاق خاص و مهمی پیش رو ندارد قرار شد مسئولان فدراسیون برای انتخاب سرمربی این تیم دقت نظر را به خرج داده و پیگیری لازم را انجام دهند تا یک مربی درجه یک را برای هدایت تیم ملی انتخاب کنند. البته انتخاب سرمربی یک بحث است و برای موفقیت تیم ملی باید مسائل دیگر را نیز مدنظر قرار دهیم که در این خصوص قطعا اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

وی خاطرنشان کرد: من هیچ وقت از گزینه داخلی و خارجی برای هدایت تیم ملی نام نبردم اما اعتقاد دارم از پتانسیل موجود در فوتبال ایران باید استفاده کنیم و یک مربی که بتواند تیم ملی را با این قابلیت‌هایی که فوتبال ما دارد، هدایت کند، انتخاب کنیم. من هیچ وقت در امور فدراسیون فوتبال دخالت نمی کنم چرا که فدراسیون کمیته فنی و هیئت رئیسه دارد. ما از انتخاب‌های فدراسیون حمایت‌های لازم را خواهیم داشت به شرطی که این انتخاب درست و جهت خواست مردم باشد.

سعیدلو به مردم این وعده را داد که بزودی خبرهای خوشی را از تیم ملی فوتبال ایران خواهند شنید و در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "مردم در نظرسنجی برنامه ورزشی 90 با رای قاطع خواهان حضور مربی درجه یک خارجی در تیم ملی شدند، فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی چگونه به خواسته آنها جامه عمل خواهد پوشاند؟"، گفت: فدراسیون فوتبال باید مردم را راضی نگاه دارد. باید ببیند خواسته آنها چیست و در آن جهت گام بردارد.