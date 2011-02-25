به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته در تلاش است تا با تشکیل سازمان تیم های ملی، برنامه های این بخش را تفکیک کرده و با برنامه ریزی دقیق تری برای ارتقاء جایگاه کاراته ایران در جهان و آسیا گام های جدیدی بردارد. هرچند در گذشته نیز مسئولان قبلی این فدراسیون در تلاش برای تشکیل چنین سازمانی بودند که یا عملی نشد و یا اگر شد ره به جایی نبرد.

به هرحال سید عباس احمد پناهی یکی از برنامه های عمده خود در بدو آغاز مسئولیت تشکیل سازمان تیم های ملی با انتخاب یک مدیر برای آن عنوان کرده تا این مدیر با تجربه و آگاه به امور ملی با برنامه ریزی دقیق برای تیم های ملی امور مربوط به آن از جمله انتخاب کادر فنی، تشکیل اردوهای ملی و نظارت بر روند آماده ساز ملی پوشان در رده های سنی برعهده داشته باشد.

با وجود اعلام صریح پناهی تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده و به نظر می‌رسد رئیس فدراسیون کاراته هنوز به جمع بندی لازم برای انتخاب شخص مورد نظر خود نرسیده است. ناظریان، آشوری، دباغیان و اکرامی نفرات مورد نظر پناهی هستند که یکی از آنها به برای تصدی این پست انتخاب خواهد شد.

فدراسیون کاراته با معرفی این چهار نفر به سازمان تربیت بدنی خواهان کسب استعلام های لازم برای این انتخاب است. در این بین بعید است حبیب الله ناظریان سمت مدیر تیم های ملی را بپذیرد. وی یکبار در زمان کتیرایی چنین مسئولیتی را قبول کرد و برخی ها که نمی خواستند شاهد حضور دوباره وی در راس تصمیمات کاراته باشند مانع از ادامه فعالیت او شدند و ناظریان هم فردی نیست که یک اشتباه را دوبار تکرار کند.

از سوی دیگر بردن نام محسن آشوری دبیر سابق فدراسیون کاراته یک حرکت تاکتیکی است. نزدیکان به پناهی و آشوری معتقدند بعید است این دو در کنار هم کار کنند. پناهی اعتقادی به حضور آشوری در فدراسیون ندارد و زمینه این موضوع را نیز فراهم نخواهد کرد. ضمن اینکه آشوری هم تجربه تلخی از حضور در سمت مدیر تیم های ملی قبل از رقابتهای جهانی 2008 ژاپن دارد.

با این توضحیات تنها اکرامی و دباغیان در چرخه انتخاب باقی می‌مانند. برخی اهالی کاراته بر این عقیده اند که اکرامی با وجود داشتن چهره ای موجه و مورد وثوق بودن در بین جامعه کاراته، فردی نیست که بتواند در سمت مدیر تیم های ملی کاری از پیش ببرد و به عبارت ساده تر موفق باشد. چرا که او از تجربه کافی در بخش تیم های ملی برخوردار نیست.

اما غلامرضا دباغیان که سالها سرمربی تیم ملی بوده و شاگردان متعددی را به کاراته ایران معرفی کرده و عناوین با ارزشی به دست آورده گزینه دیگری است. به خصوص آنکه با کادر فنی هم هماهنگ است. البته دوره قبلی که فدراسیون قصد انتخاب مدیر تیم های ملی را داشت، دباغیان بیشتر راه را رفت ولی در آخر به دلایلی انتخاب نشد.

با تمام این توضیحات باید اذعان داشت که اکرامی گزینه مورد علاقه پناهی است ولی با توجه به آنکه تاریخ رقابتهای قهرمانی آسیا تغییر کرده و این مسابقات چند ماه زودتر یعنی تیرماه سال آینده برگزار می شود و تاکنون هم هیچ کاری از جمله رقابتهای انتخابی و تشکیل اردو و... برای تیم ملی صورت نگرفته به نظر می رسد تجربه شکست در توکیو 2008 و بلگراد 2009 در انتظار مدیر تیم های ملی است و معلوم نیست این پوست موز زیر پای اکرامی خواهد افتاد یا دباغیان!

به هرحال فدراسیون کاراته که اعلام کرده قبل از رقابتهای انتخابی تیم ملی مدیر مورد نظر خود را انتخاب خواهد کرد باید با پرهیز از روزمره گی با دقت نظر بیشتر بدون از دست دادن زمان نسبت به اجرای برنامه های خود اقدام کند چرا که از دست دادن زمان یعنی کوتاه شدن مدت آماده سازی تیم های ملی و این مانع از تحقق اهداف پیش رو خواهد شد.