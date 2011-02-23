تجمعات اجاره ای، ملت ایران و افغانستان را از هم جدا نمی کند

"محمدرحیم یکتامحمدی" در گفتگو با خبرنگار مهر در هرات اظهارداشت: ملت افغانستان دین، فرهنگ، زبان مشترک از گذشته های دور داشته و این موضوع ریشه های عمیقی در پیوند این ملت با ملت ایران ایجاد کرده است.

وی با اشاره به تظاهرات اخیر در بعضی از ولایت های افغانستان از جمله هرات گفت: مردم هرات مشترکات عمیق تری نسبت به دیگر مردم افغانستان با مردم ایران دارند و همین بافت باعث وحدت همین مردم در مقابل مداخلات شده است.



یکتا محمدی اضافه کرد: حضور تعداد اندکی از افراد و به راه انداختن تظاهراتی علیه ایران هیچ گاه ذهنیت ملی را در هر دو کشور تغییر نخواهد داد و این تظاهرات اجاره ای هم به اهداف شان نخواهد انجامید. زیرا به گفته این مقام خون مردم ایران وافغانستان در جهاد مقدس دو ملت در برابر متجاوزین یکی شده و این پیوند هیچ گاه جدا شدنی نیست. زیرا آنانی که باید بفهمند فهمیده اند که ایران و افغانستان پیوندهای دینی شان گسترده تر از آن چیزی است که غیر مسلمانان فکر می کنند.



به گفته سرکنسول ایران، اعضای کنسولگری در هرات همواره بدون محافظ و سلاح در بین اقشار مختلف مردم در بیشتر اجتماعات فرهنگی علمی و سیاسی حضور دارند که این مورد بارها از سوی خارجی ها در هرات به دیده شک نگریسته شده است. زیرا باورمندی آنان نسبت به مردم ایران و افغانستان از زاویه تحولات منطقه چیزی دیگر بوده است.



وی افزود: کمک و همگرایی دولت و ملت ایران با ملت و دولت افغانستان بدون در نظرداشت حرکات مغرضانه بعضی عناصر فنته گر تداوم خواهند داشت.



یکتا محمدی از روند عادی اعطای تسهیلات به تجار و اشخاص در زمینه های تردد با مجوز رسمی خبرداد و گفت: کمک های جهموری اسلامی ایران از مدت اشغال افغانستان توسط شوروی ادامه داشته و اکنون هم در بستر کنونی که بازسازی کارهای زیربنای را می طلبد ادامه دارد.



محمدی با اشاره به کمک های بلا عوض جهموری اسلامی ایران به مردم افغانستان به ویژه مردم هرات اظهارداشت: فقط درسال جاری بالغ بر یک میلیون دلار در بخش های مختلف فنی، فرهنگی واجتماعی با همکاری نهاد های دولتی این کشور به مصرف رسیده و روند کنونی در آینده ها بنا به ضرورت دو جانبه ادامه خواهند داشت.

* مصاحبه از محمد اسحاق قریشی