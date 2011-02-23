عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیمش پیش از دیدار با ذوب آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: صبا در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب کرده و همانند همه تیم‌ها می‌خواهیم در ورزشگاه خانگی به پیروزی دست یابیم، گرچه ذوب آهن تیم قدرتمندی است اما تیم ما شایستگی برتری مقابل آنها را دارد.

وی پیروزی مقابل ذوب آهن صدرنشین در هفته‌های سرنوشت‌ساز لیگ را لذت بخش دانست و افزود: تیم‌های سپاهان، استقلال و سایر مدعیان قهرمانی لیگ، علاوه بر اینکه در این هفته به پیروزی برابر رقیبان خود می‌اندیشند، نیم نگاهی هم به بازی ما داشته و در آرزوی موفقیت و پیروزی صبا برابر ذوب‌آهن هستند و کسب این نتیجه توسط ما، برایشان بسیار مهم خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: البته ما بدون توجه به ارزش این امتیاز برای تیم‌های دیگر، صددرصد برای کسب سه امتیاز در این دیدار به میدان می‌رویم، گرچه ناهمواربودن زمین چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) بزرگترین مشکل ماست. در طول هفته در زمین صاف تمرین می‌کنیم اما چمن نامساعد محل برگزار مسابقه راندمان تیم ما را کاهش می‌دهد.

ویسی اضافه کرد: تیم ما همانند ذوب آهن روی زمین بسیار خوب بازی می‌کند و نامساعد بودن زمین به ما ضربه می‌زند، البته ما برخلاف تیم ذوب آهن که ممکن است برای رسیدن به نتیجه دلخواه به بازی هوایی روی آورد، از بازیکنان بلند قامت برای استفاده از چنین تاکتیک و موقعیت‌هایی که از ضربات ایستگاهی بدست خواهد آمد، برخوردار نیستیم.

وی با بیان اینکه ذوب آهنی‌ها گول پیروزی 6 بر صفر تیم‌شان در بازی گذشته برابر صنعت نفت آبادان را نمی‌خورند، تصریح کرد: آن پیروزی جزو اتفاقات فوتبالی بود و می‌دانند با تکیه بر آن بازی، نمی‌توانند به فکر پیروزی راحت برابر صبای قم باشند. قطعا شاگردان ابراهیم زاده که در سپاهان مربی‌ام بوده و همیشه برایش احترام خاصی قائلم، در قم کار سختی را پیش رو دارند.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در پایان گفت: در نیم فصل دوم لیگ، صبای قم پس از سپاهان و استقلال در رده سوم جدول قرار گرفته است و اگر بتوانیم به روندمان ادامه داده و در بازی‌های آینده هم امتیازات لازم را کسب کنیم، کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا دور از دسترس نخواهد بود.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا پنجشنبه با قضاوت سعید مظفری‌‍زاده در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار می‌شود.