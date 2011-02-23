به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش سراسری نقد ادبی سه‌شنبه 3 اسفند با سخنرانی محمدجعفر یاحقی استاد دانشگاه و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد.

گلایه یاحقی از نبود عکس شادروان حق‌شناس در پس‌زمینه همایش

وی ابتدا یاد شادروان علی­محمد حق­شناس استاد فقید رشته زبانشناسی و رئیس سابق انجمن علمی نقد ادبی ایران را گرامی داشت و از اینکه تصویری از وی در پس­زمینه تریبون­های همایش مذکور دیده نمی‌شد انتقاد کرد.

یاحقی همچنین با اعلام ارتقای درجه­ علمی دکتر محمود فتوحی رئیس انجمن علمی نقد ادبی و دبیر علمی این همایش، ابراز امیدواری کرد که همایش مذکور کلید آشنایی ادبیات دانشگاهی و غیردانشگاهی باشد و این دو جریان با جبران کاستی­های خویش همدلانه در مسیر پیوستن ادبیات و نقد ادبی ایران به کاروان دانش جهانی همگام باشند.

سمیعی: نقد ادبی نمی‌تواند پیش‌ساخته باشد

احمد سمیعی گیلانی دیگر عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم در سخنرانی خود با عنوان "نقد و دنیای هنر" پس از ایراد مقدمه­ای در مورد ماهیت اثر هنری و مقایسه­ آن با جهان واقع و بازی به تبیین ویژگی­های منتقد ادبی پرداخت و گفت: نقد ادبی نمی­تواند پیش­ساخته باشد.

وی از نمونه­ نقدهایی که صرفاً به گزارش نظریه­ها می­پردازند و غالباً به منابع دست دوم نیز ارجاع دارند، انتقاد کرد و گفت: اگر همواره برای نقد به نظریه­های پیش­ساخته متکی باشیم در تبیینِ آثار نو و بدیع عاجز خواهیم بود.

در ادامه سخنرانی‌های روز نخست همایش نقد ادبی، سیما ارمی پیام داریوش آشوری را که برای همایش فرستاده بود قرائت کرد.

پیشنهاد داریوش آشوری: "نقدگری" به جای "انتقاد"



آشوری در این پیام واژه­ "نقدگری" را به دلیل بار منفی واژه­ "انتقاد" به جای آن پیشنهاد کرد و نبود واژه­ دقیقی معادل critic در زبان فارسی را ناشی از نبودن این مفهوم در ذهن و فرهنگ ما دانست.

مولف کتاب "زبان باز" ضمن تبیین مفهوم نقدگری به بررسی پیشینه و اهمیت آن را در اروپا پرداخت و لازمه­ نقدگری را "نقدپذیری" دانست که خود مستلزم آن است که انسان خود را بر قله نبیند و همواره امکان بهتر شدن و رشد را برای خود متصور بداند.

آشوری در پیامش آورده بود: فرهنگ نقدگری و نقدپذیری مبتنی بر نگاهی است که در آن هیچ چیز نمونه­ مثالی و احسن تلقی نشود و لازمه­ این نگاه، داشتن تربیتی خاص برای نهادینه شدن نقدگری و نقدپذیری و سنجش­گری خردپذیر است.

انتقاد پارسی‌نژاد از روش زرین‌کوب در تدوین تاریخچه نقد ادبی

ایرج پارسی نژاد سخنران بعدی همایش سراسری نقد ادبی بود که روش دکتر زرین­کوب را در تدوین تاریخچه­ نقد ادبی که آغازِ آن را در گذشته­های دور و در ایرادات و خرده­گیری­های شاعران بر یکدیگر یا در کتاب­های بلاغت می­جست، صحیح ندانست.

وی گفت: نقد ادبی زاییده­ عقل نقاد است و ریشه­های آن را نه در آن آثار که در ادبیات انتقادی مشروطه یا اندکی پیش از آن در آثار طالبوف، مراغه­ای، ملکم خان و امثالهم باید جست.

این متخصص رشته نقد ادبی و استاد زبان و ادبیات فارسی فتحعلی آخوندزاده را بانی نقد ادبی در ایران دانست که نخستین بار واژه­ "قریطیقا" را به معنای واقعی آن به کار برده ­است.

پارسی‌نژاد در ادامه به ترتیب شخصیت­های مهم و جریان­ساز نقد ادبی را در ایران معرفی و کار آنها را نقد و بررسی کرد و به شخصیت‌هایی مانند نسیم شمال، عارف، بهار، نیما یوشیج، علی دشتی، پرویز ناتل خانلری، طبری و فاطمه سیاح پرداخت.

این استاد حوزه نقد ادبی همچنین از جریان ترجمه­ نظریات و روش­های نقد ادبی انتقاد کرد و گفت: آشنایی با این نظریات اگرچه مفید است اما در کاربرد آنها و تطبیقشان بر آثار ادبی فارسی احتیاط و دقت باید کرد و این نکته را باید در نظر گرفت که هر نظریه­ای بستر و زمینه­ پیدایی خاص خود را دارد و قابلیت تطبیق بر هر فضایی را ندارد.

وی تاکید کرد: لازمه­ تطبیق نظریات بر آثار، شناخت کافی و دقیق از آن نظریات و نیز از آثار است.

همایش نقد ادبی امروز هم ادامه خواهد یافت.