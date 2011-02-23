هفتمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور از ساعت 8 صبح امروز چهارشنبه آغاز شده است. بر این اساس، 139 فعال بخش خصوصی برای تصاحب 40 کرسی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ثبت نام کرده اند.

مشاهدات خبرنگار مهر حاکی از آن است که اکنون که اندکی بیش از یکساعت از شروع رای گیری گذشته است، تعداد زیادی از دارندگان کارت بازرگانی در حال رای دهی هستند و در میان آنان، چهره‌های شاخص و اعضای هیئت نمایندگان دوره ششم نیز به چشم می‌خورند.

این انتخابات تا ساعت 18 امروز در محل سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران واقع در خیابان شهید مطهری- روبروی خیابان سنایی ادامه خواهد داشت.