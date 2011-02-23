چلسی در آستانه صعود قرار گرفت/ رئال مادرید مساوی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی انگلستان سه شنبه شب در زمین کپنهاگن دانمارک به برتری دو بر صفر رسید تا برای دیدار برگشت مشکل چندانی نداشته باشد. هر دو گل آبی پوشان چلسی را نیکلاس آنلکا در دقایق 17 و 54 به ثمر رساند.

دیگر دیدار شب گذشته را المپیک لیون فرانسه و رئال مادرید اسپانیا برگزار کردند و با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند. رئالی ها در حالی که تا هفت دقیقه به پایان بازی با تک گل دقیقه 65 کریم بنزما از حریف خود پیش بودند، توسط "بافتیمبی گومیس" دروازه شان باز شد تا با تساوی به خانه بازگردند.

کلود پل، سرمربی لیون، در خصوص کسب این نتیجه گفت: تیم ما بازی خیلی خوبی را به معرض نمایش گذاشت و موقعیت های بسیاری خلق کردیم. این تساوی به ما اعتماد به نفس می دهد تا با امیدواری در دیدار برگشت با رئال مادرید رو به رو شویم و به صعود به مرحله یک چهارم نهایی فکر کنیم.

مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* اینتر میلان ایتالیا - بایرن مونیخ آلمان

* مارسی فرانسه - منچستریونایتد انگلستان