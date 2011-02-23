سونامی تغییر در جهان؛ از قیام تونسی ها تا اجتماع اینترنتی چینی ها

از درخواست های رو به گسترش مردم مراکش برای ایجاد اصلاحات در کشور تا اجتماعات سازمان یافته چینی ها در فیس بوک می توان دریافت که قیام ملت تونس جرقه ایجاد تغییر را همچون یک سونامی در سراسر جهان زد که باعث افزایش ناآرامی ها و غافلگیری رژیم های دیکتاتوری و دولتمردانی شده که عملکرد ضعیفی دارند.

از جمله تظاهرات مردم در سراسر جهان می توان به خیرش مردمی در مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، آلبانی، مصر، اردن، عراق، بحرین، پاکستان و چین اشاره کرد.

تونس

مردم تونس که از اوضاع معیشتی خود به ستوه آمده بودند به نشانه اعتراض به وضعیت موجود به خیابانها آمده و در جریان درگیریها با پلیس افراد زیادی کشته شدند اما مردم برای رسیدن به خواسته های خود از هیچ تلاشی دریغ نکردند و در این راه افراد زیادی قربانی شدند اما تونسی ها تنها به تغییر حکومت فکر می کردند که در نتیجه رئیس جمهور این کشور پس از مشاهده اعتراضات شدید مردمی پس از 24 سال در روز 24 دی ماه تصمیم به کناره گیری از قدرت گرفت.

قیام مردم تونس جرقه قیامهای مردم در جهان عرب را زد و بار دیگر نشان داد اگر مردمی خواهان تغییر حکومت باشند، حتی اگر دیکتاتورها از سوی غربی ها حمایت شوند، سقوط می کنند.

مصر

پس از قیام ملت غیور تونس، مردم مصر نیز خواهان احیای حقوق و عزت از دست رفته خود برآمدند و سرانجام "حسنی مبارک" دیکتاتور سرسخت مصر در روز 22 بهمن ماه در برابر موج فزاینده فشارهای مردمی تسلیم شد و از قدرت کناره گیری کرد.

حسنی مبارک با اعلام کناره گیری رسمی خود از قدرت، شورای عالی نیروهای مسلح را مامور اداره کشور کرد که البته قیام مردم مصر شباهت بسیار زیادی با انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دارد که در ابتدا وقوع دو رویداد تاریخی در خاورمیانه موید این مطلب است.

لیبی

"معمر قذافی" 42 سال است که با حالتی شکست ناپذیر در منطقه حکومت می کند و رابطه ای نزدیک با غرب از جمله کشورهایی همچون انگلیس و ایتالیا دارد و به نظر می رسید که مردم نمی توانند وی را به چالش بکشند اما هفته گذشته زمانیکه معترضین پس از قیام مردم مصر و تونس برای ایجاد اصلاحات در لیبی دست به تظاهرات زدند، گزارشها حکایت از قتل عام مردم دارد و در این گزارشها از قذافی به عنوان دیکتاتورترین رهبر آفریقای شمالی یاد می شود که بسیار سریع مخالفین را سرکوب می کند، همانطور که این کار را در گذشته انجام داده است.

شهرهای مختلف لیبی به ویژه طرابلس پایتخت این کشور در هفتمین روز قیام شاهد اوج اعتراضات مردمی است. در حال حاضر معترضین ساختمان مرکزی دولت و مراکز پلیس در شهر طرابلس را به آتش کشیده اند. در همین راستا تظاهرات کنندگان شهر "بنی ولید" را تحت کنترل کامل خود درآورده اند به طوری که نیروهای ارتش از استقرار در این شهر امتناع کرده اند.

جنگنده های ناشناس نیز یک پادگان در جدابیا در غرب لیبی را بمباران کردند که منجر به انفجار در این منطقه شده است. بنا بر اعلام منابع پزشکی، در درگیری های امروز تظاهرات کنندگان با نیروهای امنیتی لیبی در طرابلس دستکم 61 نفر کشته شده اند.





اردن



مطابق قانون اساسی کنونی اردن شاه اختیار تام درباره عزل و نصب وزیران دارد. منشور کبیر یا ماگنا کارتا منشور قانونی انگلیسی است که به طور رسمی در سال 1215 به تصویب رسید. این منشور به زبان لاتین نوشته شده است. ماگنا کارتا، جان، شاه انگلستان را به پذیرفتن حقوق مشخصی برای مردان آزاد تحت حکومتش، احترام به برخی رویه های قانونی مشخص، و پذیرفتن این موضوع که قدرت او بوسیله قانون محدود خواهد شد، مجبور می کرد. این منشور در یک روند تاریخی به ایجاد حکومت مشروطه مبدل شد.



در این میان مردم اردن در ادامه اعتراضات مردم جهان عرب به دیکتاتورهای مستبد، با تجمع در برابر دربار این کشور خواستار اصلاحات اساسی در اردن و کاهش اختیارات عبدالله دوم شدند.







بحرین



البته ناآرامی ها در بحرین بیش از آنکه موجبات نگرانی مقام های خود بحرین از جمله پادشاه و ولیعهد را فراهم کرده باشد، موجب وحشت آمریکا شده است زیرا ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور در منامه قرار دارد و واشنگتن سال گذشته برای سر پا نگهداشتن این رژیم در حدود 20 میلیون دلار به بحرین کمک نظامی کرده است.







با آزادی "ریموند دیویس" کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور شاهد قیامی دیگر در پاکستان خواهیم بود زیرا پیش از این مردم از کشته شدن بی گناهان بسیاری در حملات موشکی ایالت متحده به ستوه آمده اند. الجزایر البته ناآرامی ها در بحرین بیش از آنکه موجبات نگرانی مقام های خود بحرین از جمله پادشاه و ولیعهد را فراهم کرده باشد، موجب وحشت آمریکا شده است زیرا ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور در منامه قرار دارد و واشنگتن سال گذشته برای سر پا نگهداشتن این رژیم در حدود 20 میلیون دلار به بحرین کمک نظامی کرده است.

البته افزایش بهای مواد غذایی در الجزایر دلیلی شد تا در ماه گذشته میلادی این کشور شاهد ناآرامی های پنج روزه باشد. پس از لغو حالت فوق العاده در الجزایر پس از 19 سال مردم این کشور روز شنبه 30 بهمن ماه برای دومین بار دست به تظاهرات ضد دولتی زدند.

تظاهرات مردمی در حالی صورت گرفت که "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهور الجزایر ماه جاری در پی فشارهای مردمی و انتفاضه تونس و مصر اعلام کرد به زودی حالت فوق العاده در کشورش را لغو خواهد کرد.



مراکش

پس از قیام ملت تونس و سقوط رژیم "زین العابدین بن علی" مردم جهان عرب که از حکومت های دیکتاتوری به ستوه آمده بودند در حرکتی انقلابی یکی پس از دیگری دست به تظاهرات زدند و خواهان ایجاد تغییر در کشور خود شدند. در این میان "مولای هشام" پسر عموی شاه مراکش نیز از رسیدن موج اعتراضات مردمی به این کشور به طور قریب الوقوع خبر داد.

این موضوع نشان می دهد که همه رژیم های پادشاهی در معرض اعتراض مردمی قرار دارند زیرا ملتها هم اکنون بیدار شده اند و احساس می کنند چیزی برای از دست دادن ندارند زیرا طی دهه های گذشته عزت مردم لگدمال شده است. البته با نگاهی به جامعه مراکش می توان دریافت که اختلافات طبقاتی-اجتماعی در مغرب بیداد می کند و همین موضوع چالشهایی را برای نظام سیاسی مراکش به همراه خواهد داشت.

در حقیقت نظام های "جملکیه" یعنی نظام هایی که به ظاهر جمهوری هستند اما در عمل سیستم های وراثتی و پادشاهی را دارند و حتی دکور دموکراسی را در ساده ترین شکل خود ندارند، مستعد انقلاب های مردمی هستند اما انقلاب مردمی در کل نیمکره شرقی گسترش یافته است، بطوری که با وجود اتخاذ تدابیر امنیتی بالا در چین مردم نیز در قالب جامعه فیس بوکی نارضایتی خود را از حکومت اعلام می کنند.

پاکستان



"ریموند دیویس" کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور که هم اکنون در بازداشت نیروهای پاکستانی است، پنجشنبه 7 بهمن پس از شلیک گلوله، دو موتور سوار را در شهر لاهور با ادعای "دفاع از خود در برابر سارقان" از پای در آورد و سومین نفر هم نیز درحالی که سعی در فرار از صحنه درگیری را داشت به وسیله یک خودروی کنسولگری آمریکا که برای کمک به دیویس به محل حادثه نزدیک می‌شد، زیر گرفته و کشته شد.