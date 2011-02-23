به گزارش خبرگزاری مهر، اکسل هانس در کنار یورگن هابرماس به عنوان مهمترین نمایندگان مکتب فرانکفورت در نظر گرفته می‌شوند.

دغدغه اصلی هانس مسائل اجتماعی، فقر، جهل و بی عدالتی است. رویکرد او به این مسائل رویکردی انتقادی و مبتنی بر مبانی مکتب فرانکفورت است.

او در انتقاد به فلسفه هگل از به روز کردن قانون سخن می‌گوید و مفهوم عدالت و اخلاق را در ارتباط با مفهوم دموکراسی می‌بیند. از اینرو وی معتقد است به جای پرداختن به مفهوم عدالت باید تلاش کرد عدالت در اجتماع مورد احترام باشد.

توجه به همین ارتباط است که او نظریه "اخلاق دموکراتیک" را مطرح می‌کند. فهم او از عدالت نه تنها پیوند وثیقی با دموکراسی بلکه ارتبط نزدیکی با اخلاق دارد.

به اعتقاد هانس برای بررسی مفهوم عدالت باید چند مرحله را مورد توجه قرار داد و آنها را اولویت‌بندی کرد. او می‌گوید گام اول نشان دادن این است که عدالت دربرگیرنده کالاهای توزیع پذیر نیست بلکه پذیرش روابط اجتماعی است که مرکب از رویه‌های انباشته شده و پذیرفته شده اخلاقی است.

در این مرحله آنچه قابل احترام و توجه است که توسط دیگران به رسمیت شناخته شده باشد. اگر این گام و فرض نخست مورد پذیرش قرار گیرد در این صورت الزامات و نتایج روش شناختی دیگر بروز و ظهور می‌کند.

هانس در گام بعدی معتقد است که به جای ایجاد و ساختن رویه‌های هنجاری که مفهوم عدالت را محتوا بخشد، بایستی رویه‌هایی اجتماعی را ایجاد کرد که در آن عدالت مورد احترام قرار گیرد.