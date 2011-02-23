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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۱

لبیبی در گفتگو با مهر: رادیو پیام ایام نوروز ویژه مسافرت‌های نوروزی می‌شود

لبیبی در گفتگو با مهر: رادیو پیام ایام نوروز ویژه مسافرت‌های نوروزی می‌شود

مدیر اداره کل پژوهش‌ معاونت صدا تاکید کرد رادیو پیام در ایام نوروز ویژه مسافرت‌های نوروزی می‌شود و لحظه به لحظه اطلاع‌رسانی درباره ترافیک جاده‌ها، هواشناسی و ... می‌کند.

مهدی لبیبی، مدیر اداره کل پژوهش‌ معاونت صدا در این باره به خبرنگار مهر گفت: امسال در ایام نوروز شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌های متنوعی پخش می‌کنند، اما شبکه پیام ویژه مسافرت‌های نوروزی می‌شود و این شبکه به لحظه اطلاع‌رسانی درباره وضعیت جاده‌ها، ترافیک، هواشناسی و .... خواهد کرد تا شنوندگان لحظه به لحظه اطلاعات خوبی داشته باشند.

وی در ادامه افزود: حتی درباره مراکز بهداشتی هم اطلاع‌رسانی می‌شود. در واقع این شبکه پاسخگوی نیاز مردم در ایام نوروز است. به نظرم این تحول بزرگی است، چرا که اطلاعات مناسبی در اختیار مخاطبان می‌گذارد. البته در سال‌های گذشته هم این روند وجود داشت، اما امسال رادیو پیام در این باره تمرکز بیشتری خواهد داشت. این شبکه رادیویی به صورت زنده اطلاع‌رسانی به موقع خواهد داشت.
 
مدیر اداره کل پژوهش معاونت صدا با اشاره به اینکه رادیو پیام اطلاعات مناسبی هم از پروازها، قطارها و اتوبوس‌ها به مخاطبان ارائه می‌دهد، گفت: این شبکه رادیویی اطلاعات دقیقی از زمان حرکت این وسائل نقیله در اختیار شنوندگان می‌گذارد.
 
 
کد مطلب 1259564

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