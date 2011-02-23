جشنواره ملی شعر قرآنی 14 اسفندماه در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در جم، نصرالله شفیعی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم پایانی جشنواره شعر استانی فجر در شهر جم اظهار داشت: نخستین جشنواره ملی شعر قرآنی به زبان فارسی با عنوان «ترنم آیات» با همکاری این اداره کل و دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی شعر قرآنی و استانداری بوشهر برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: قرار بود این جشنواره ملی در اویل اسفند ماه برگزار شود اما به دلیل سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به تعویق افتاد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه بیش از 300 اثر قرآنی به این جشنواره ارسال شده است، اظهار داشت: از تنوع شرکت کنندگان استانی خوبی متقاضی حضور در این جشنواره برخوردار هستیم به گونه ای که 21 استان و 145شاعر از سراسر کشور جهت شرکت در این جشنواره اعلام آمادگی کردهاند که آثار آنان توسط هیئت داوران جشنواره در حال بررسی است.
شفیعی اشاعه و ترویج تعالیم و فرهنگ غنی قرآنی، تشویق، ترغیب و هدایت شاعران فارسی زبان به منظور غنای آثار خود، با استفاده از قرآن و منابع قرآنی،آشنایی هر چه بیشتر شاعران با ابعاد گوناگون ادبی و هنری قرآن را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و اظهار داشت: معرفی بیشتر قرآن به عنوان الگوی اعتقادی و فکری و نیز پشتوانه شعر قرآنی، تولید آثار مکتوب قرآنی به منظور بهرهمندی جامعه انسانی از این منبع لایزال الهی و ارج نهادن به شاعران و پدیدآورندگانی که با تاثیر پذیری و انس با قرآن به آثار برتری دست پیدا کرده اند از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره بشمار می رود.
در جشنواره شعر استانی فجر 20 شاعر از مناطق مختلف استان سروده های خود را در زمینه دهه فجر عاشورا انقلاب اسلامی و میلاد پیامبر اسلام (ص) خواندند.
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