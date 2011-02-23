850 ناظر افتخاری بر بازار گلستان نظارت دارند

نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در مجموع 353 نفر از ابتدای اجرای این قانون شامل نیروهای ناظرین افتخاری، بازرگانی و اصناف فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: به تازگی نیز هشت تیم در گمیشان و مراوه تپه اضافه شده اند که تعداد را به 362 نفر رسانده اند،ضمن اینکه این تعداد مجزا از گشت های مشترک است که روزانه یک تا دو گشت مشترک در شهرهای استان انجام می شود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان از آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز 1390 از سوی این سازمان در سراسر استان خبر داد.



کهنسال افزود: این طرح با ساز و کار قانون هدفمندسازی یارانه ها و با هدف اعمال سیاست های تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع بخش کالا و خدمات ، تنظیم بازار شب عید و کنترل و نظارت بر قیمت ها، همزمان با سراسر کشور در استان از اول اسفند ماه به اجرا درآمده و تا دهم اردیبهشت ماه سال 1390 ادامه دارد.



به گفته وی، با توجه به افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال و بمنظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در این ایام، این طرح همزمان با سراسرکشور می باشد.



این مسئول بخش بازرگانی گلستان تصریح کرد: طرح نظارتی ویژه نوروز با همکاری اتحادیه های صنفی ، ناظران افتخاری و دستگاههای اجرایی مرتبط انجام می شود و کشیک های تعین شده با برنامه و ماموریت های تعریف شده به نظارت و بازرسی و رصد بازار اعم از قیمت و تامین و توزیع کالا و خدمات می پردازند.



وی، نظارت بر کالاها، انبارها، سردخانه ها، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و نظارت بر بخش های خدماتی همچون حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و سیاحتی ، واحدهای اقامتی و رستوران های بین راهی را از جمله بخش های طرح نظارتی ویژه نوروز دانست و یادآور شد: مردم نیز می توانند هر گونه تخلف در سطح بازار و یا افزایش غیر منطقی کالاها را با شماره تلفن 124 گزارش و یا به صورت حضوری و یا کتبی به سازمان بازرگانی و ادارات تابعه استان و یا به مجامع امور صنفی هر شهرستان اعلام کنند.



کهنسال یادآور شد: به گزارش های رسیده در مدت زمان پانزده تا سی دقیقه رسیدگی و خاطیان با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.