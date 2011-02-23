400 نفر از خادمان شهدا اداره یادمان ها را به عهده می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسین حسین زاده اظهار داشت: امسال همزمان با اولین دوره های اعزام راهیان نور، خادمین شهدا با انگیزه دو چندان شروع به فعالیت کردند و کوله بار را دستی برای دوستی همیشگی و پایدار دانسته دو چشمی برای دیدن زیبائی های زندگی از پنجره فرهنگ پایداری و کوله بار گوشی برای شنیدن قصه ها و غصه ها و دردودلهای زنان و مردانی با دل پالک و دریایی است.

وی خاطرنشان کرد: بسته های فرهنگی ویژه «اتوبوس» که در مناطق توزیع می شد امسال با برنامه ریزی های صورت گرفته قدری هدفمندتر شده است و در مبادی ورودی شهرهای منتهی به استان خوزستان توزیع می شود تا مخاطبان فرصت بیشتری برای مطالعه و تامل بر مسائل داشته باشند.



مدیر شبکه تداوم ارتباط بسیج در ادامه تصریح کرد: حضور غرفه های کوله بار در پلیس راه های ایذه ـ بهبهان، شادگان، پل زال، دهلران و یک غرفه نیز در ایستگاه قطار اندیمشک برای توزیع بسته های فرهنگی اتوبوسی پیش بینی شده است و زائران قبل از رسیدن به منطقه می‌توانند بسته های خود را تحویل بگیرند همچنین برای توزیع بسته های فرهنگی برای مینی بوس و سواری های شخصی نیز در ورودی زیارتگاه های شلمچه و فتح المبین خادمان الشهدا ارائه خدمت می کنند.



حسین زاده افزود: امسال برای سواری های شخصی هدیه های فرهنگی نیز پیش بینی شده است که تقدیم زائران می شود. هدایای فرهنگی که در قالب کودک، نوجوان، جوان، خانواده است به صورت هدفمند و در فراخور سن و سال و نیازهای زائران پیش بینی شده است.



مدیر شبکه تداوم ارتباط بسیج در ادامه از آمارگیری زیارتگاه های شلمچه، فتح المبین، طلائیه، فکه، اروند، هویزه، توسط خادمان کوله بار خبر داد و افزود: امسال در مجموع از 400 نفر خادمان شهدا برای مشارکت در اداره یادمان ها، ارتباط گیری با زائرین راهیان نور و تشکیل کارگروه های فرهنگی استفاده شده است.



وی خاطرنشان کرد: جمع متقاضیان ثبت نام شده خادمان شهدا در سایت کوله بار بالغ بر هشت هزار نفر بوده است که با توجه به ظرفیت یادمان ها و امکانات فعلاً از ظرفیت 400 نفر یعنی 300نفر برادر و 100 نفر خواهر استفاده می‌کنیم و مابقی خادمان نیز در برنامه های بعدی استفاده خواهند شد.



وی گفت: برنامه های خاصی نیز برای خود خادمان در طول سال داریم که با اجرای همایش ها و اردوهای تخصصی و آموزشی از وجود با برکتشان بهره مند خواهیم شد.



