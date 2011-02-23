صفهای انتظار برای سوختگیری در زنجان 60 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسعود رضا خوشنام شامگاه سه شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه در زمینه عرضه سوخت بنزین و گاز در شهر زنجان مشکل خاصی وجود ندارد افزود: با افتتاح جایگاههای سوخت بار ترافیکی صف های انتظار برای سوختگیری به میزان شصت درصد کاهش یافته است.

خوشنام خاطر نشان کرد: امسال 28 جایگاه CNGدر استان افتتاح شده که سهم شهر زنجان از این میزان 12جایگاه سوخت است.

وی با اشاره به واگذاری زمین سه جایگاه CNGدیگر به سرمایه گذار بخش خصوصی اظهار داشت: این جایگاههای سوخت طی چهار الی شش ماه آینده به بهر برداری رسیده و تحویل شهرداری خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان استفاده از انرژی های جایگزین در راستای عمران، آبادانی و توسعه شهری را ضروری دانست و متذکر شد: باید بستر و زمینه لازم برای استفاده از انرژی های جایگزین در شهر فراهم شود.

خوشنام، نقش احداث و راه اندازی بازارچه میادین تره بار در راستای ساماندهی مشاغل شهری را مهم ارزیابی و تصریح کرد: احداث پارکینگ طبقاتی و ساماندهی مشاغل مزاحم از طریق استقرار در سایت کارگاهی می تواند گامی موثر برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان باشد.

وی جمعیت شهر زنجان را بیش از 550 هزار نفر عنوان کرد و گفت: ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیاز به برنامه ریزی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و شهری دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان، از کاشت پنج هزار اصله نهال طی هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در مجتمع تفریحی "زنجان کوه" خبر داد و یادآور شد: نهالکاری توسط شهروندان باعث ایجاد تغییر و تحول در چهره ظاهری شهر می شود.

خوشنام جمع آوری نخاله، شستشوی معابر و جمع آوری ماشین اسقاطی را از دیگر برنامه های شهرداری در راستای طرح استقبال نوروزی بیان نمود و خاطر نشان کرد: استفاده بهینه از ظرفیت های شهری برای ارائه خدمات مطلوب به مسافرین نوروزی و شهروندان ضروری است.

در پایان جلسه سایت اطلاع رسانی شورای شهر زنجان به آدرس www.zanjanshora.ir جهت تعامل بیشتر شهروندان با شورای اسلامی شهر و سهولت دسترسی به آخرین اخبار از اقدامات و فعالیت های شورای شهرزنجان به بهره برداری رسید.