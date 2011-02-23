سیاست اداره ارشاد زنجان حمایت همه جانبه از هنر و هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ناصر حیدری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با تاکید بر عزم مسئولین در حمایت از هنرمندان اظهار داشت: سیاست اصولی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان حمایت همه جانبه از هنر و هنرمندان است.
حیدری از اجرای موسیقی توسط گروه زنجانی خبر داد و یادآور شد: گروه موسیقی "ایسته ییرم گورم سنی" به سرپرستی احمد میرزائی به مدت سه روز در فرهنگسرای امام خمینی(ره) به اجرا پرداخت.
وی با اشاره اهمیت و جایگاه هنر موسیقی در زندگی مردم گفت: این گروه فعالیت خود را از تابستان سال جاری آغاز کرده و نتیجه تلاش خود را با اجرای اولین کنسرت ارائه کرده است.
مسئول اداره هنری اداره ارشاد شهرستان زنجان افزود: این گروه از تارخ 27 لغایت 29 بهمن ماه به مناسبت گرامیداشت دهه فجر به اجرای برنامه پرداختند که با استقبال کم نظیری از سوی شهروندان زنجانی روبرو شد.
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