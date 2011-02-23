کار دشوار سویا در زمین پورتو/ زسکا مسکو به یک هشتم صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سویا، برنده دو دوره رقابت های لیگ اروپا در بازی رفت متحمل شکست دو بر یک شده و برای دیدار برگشت کار دشواری در زمین نماینده پرتغال پیش رو دارد. این دیدار چهارشنبه شب (امشب) در ورزشگاه دراگون برگزار خواهد شد.

دیگر دیدار مهم این رقابت ها را تیم های لیورپول و اسپارتاپراگ برگزار خواهند کرد. شاگردان "کنی دالگلیش" در دیدار رفت با تساوی بدون گل به کار خود پایان داده اند و پیروزی با حداقل گل می تواند این تیم را راهی مرحله یک هشتم نهایی کند.

برنامه کامل دیدارهای برگشت مرحله یک شانزدهم نهایی به این شرح است:

چهارشنبه 3/12/1389

* سویای اسپانیا - پورتوی پرتغال

نتیجه دیدار رفت: پورتو 2 - سویا یک

پنج شنبه 4/12/1389

* ویارئال اسپانیا - ناپولی ایتالیا

نتیجه دیدار رفت: ناپولی صفر - ویارئال صفر

* اسپورتینگ لیسبون پرتغال - گلاسکورنجرز اسکاتلند

نتیجه دیدار رفت: گلاسکو رنجرز یک - اسپورتینگ لیسبون یک

* لیورپول انگلستان - اسپارتاپراگ جمهوری چک

نتیجه دیدار رفت: اسپارتاپراگ صفر - لیورپول صفر

* آژاکس آمستردام هلند - اندرلشت بلژیک

نتیجه دیدار رفت: اندرلشت صفر - آژاکس 3

* براگای پرتغال - لخ پوزنان لهستان

نتیجه دیدار رفت: لخ پوزنان یک - براگا صفر

* دیناموکی یف اوکراین - بشیکتاش ترکیه

نتیجه دیدار رفت: بشیکتاش یک - دینامو کی یف 4

*اسپارتاک مسکو روسیه - باسل سوئیس

نتیجه دیدار رفت: باسل 2 - اسپارتاک 3

* زنیت سنت پترزبورگ روسیه - یانگ بویز سوئیس

نتیجه دیدار رفت: یانگ بویز 2 - زنیت سنت پترزبورگ یک

* توئنته هلند - رابین کازان روسیه

نتیجه دیدار رفت: رابین کازان صفر - توئنته 2

* آیندهوون هلند - لیل فرانسه

نتیجه دیدار رفت: لیل 2 - آیندهوون 2

* اشتوتگارت آلمان - بنفیکای پرتغال

نتیجه دیدار رفت: بنفیکا 2 - اشتوتگارت یک

* پاریس سن ژرمن فرانسه - باته بوریسف بلاروس

نتیجه دیدار رفت: باته بوریسف 2 - پاریسن ژرمن 2

* بایرلورکوزن آلمان - متالیست اوکراین

نتیجه دیدار رفت: متالیست صفر - بایرلورکوزن 4

زسکای مسکوی روسیه که در دیدار رفت در زمین پائوک سالونیکای یونان به برتری یک بر صفر رسیده بود دیشب در زمین خود با این تیم به نتیجه تساوی یک بر یک دست پیدا کرد تا به عنوان اولین تیمی باشد که راهی مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ اروپا می شود.