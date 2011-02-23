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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۹

تنیس روی میز قهرمانی جهان/

113 کشور برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کردند

113 کشور برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کردند

در فاصله دو هفته مانده تا پایان مهلت ثبت‎نام از تیم‎های متقاضی شرکت در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان، حضور نمایندگان 113 کشور در این مسابقات نهایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همه تیم‌هایی که برای شرکت در مسابقات تنیس روی میز 2011 قهرمانی جهان اعلام آمادگی کرده‌اند، از جمله ایران در هر دو بخش مردان و زنان این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

مهلت ثبت‌نام از تیم‌های متقاضی حضور در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان 17 اسفندماه به پایان می‌رسد. بدین ترتیب و با توجه به فرصت دو هفته‌ای باقی مانده احتمال می‌رود تعداد تیم‌های شرکت کننده افزایش زیادی داشته باشد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در سال 2011 طی روزهای 18 تا 25 اردیبهشت‌ماه (8 تا 15 ماه می) در روتردام هلند برگزار می‌شود. این رقابت‌ها در بخش انفرادی و دو نفره برگزار می‌شود.

کد مطلب 1259589

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