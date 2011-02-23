کابوس خاورمیانه آمریکا را رها نمی کند/ فلتمن هم راهی خلیج فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "جفری فلتمن" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، از عصر روز گذشته سفر خود به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را آغاز کرده و در سفر 10 روزه خود از قطر، کویت، بحرین، عمان، و امارات متحده عربی دیدن خواهد کرد.

فلتمن در کویت در مراسم پنجاهمین سالگرد استقلال این کشور و بیستمین سالگرد رهایی آن از اشغال عراق شرکت خواهد کرد.

در همین رابطه وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که فلتمن در سفر به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به تعهد آمریکا بر حمایت از همپیمانان خود تاکید خواهد کرد.

این در حالی است که پیش از فلتمن، دریادار "مایکل مولن" نیز با سفر به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از نزدیک در جریان تحولات این کشورها و همچنین خیزش مردم عرب علیه حاکمان دیکتاتور خود قرار گرفته بود.

در همین رابطه روز گذشته بیش از 100 هزار نفر از مردم بحرین بار دیگر در پایتخت این کشور دست به تظاهرات زده و با تشیع جناره کشته شدگان حوادث اخیر به سیاست های حکومت خود اعتراض کردند.

از سوی دیگر پادشاه بحرین برای کم کردن خشم مردم از طرح خود برای آزادی زندان سیاسی خبر داد که احزاب سیاسی مخالف دولت با رد این موضوع همچنان بر خواسته های خود و مردم تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از جمله بحرین و عربستان از نزدیک ترین همپیمانان آمریکا در منطقه محسوب می شوند و با توجه به آنکه آمریکا یک پایگاه نظامی مهم در بحرین دارد به شدت نگران تحولات موجود در این کشور کوچک عربی است.

به نحوی که پس از دست دادن همپیمان خود در مصر اکنون دیگر نمی خواهد یکی از پایگاه های اصلی خود در خاورمیانه را از دست بدهد و این در حالی است که در یمن نیز مردم در اعتراض به حاکمان خود به خیابان ها ریخته اند.