به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پتروشیمی بندرامام و ذوب آهن اصفهان حساس‎ترین دیدار این هفته از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور را برگزار می‎کنند. دیداری که بیشتر برای ماهشهری‎ها اهمیت دارد. چون در صورت شکست در این بازی و با توجه به اینکه ذوب آهن یک دیدار عقب افتاده دارد احتمال دارد رده دوم جدول را از دست بدهند.

دیدار تیم‎های پتروشیمی بندرامام و ذوب آهن در ماهشهر برگزار می‎شود. تیم‎های هیئت تهران و سایپا نیز میزبان دیگر دیدارهای هفته دهم (هفته چهارم مرحله برگشت) مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور هستند. برنامه این دیدارها به شرح زیراست:

جمعه 6 اسفندماه

* پتروشیمی بندرامام - ذوب آهن اصفهان

* هیئت تهران - مناطق نفت خیز جنوب

* سایپا البرز - نفت سپاهان

هفته دهم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی برگزار می‎شود که تیم صندوق ضمانت صادرات که این هفته با قرعه استراحت روبروست، در صدر جدول رده‎بندی قرار دارد. تیم‎های پتروشیمی و سایپا نیز در رده‎های دوم و سوم ایستاده‎اند. جدول رده‎بندی رقابت‎های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

1- صندوق ضمانت صادرات 23 امتیاز

2- پتروشیمی بندرامام 20 امتیاز

3- سایپا البرز 12 امتیاز

4- ذوب آهن اصفهان 11 امتیاز

5- نفت سپاهان 10 امتیاز

6- مناطق نفت خیز جنوب 7امتیاز

7- هیئت تهران بدون امتیاز