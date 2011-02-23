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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۶

درغیاب صدرنشین/

هفته دهم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر برگزار می‎شود

هفته دهم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر برگزار می‎شود

مسابقات تنیس روی میزلیگ برتر باشگاه‎های کشور روز جمعه در غیاب صدرنشین فعلی رقابت‌ها و با برگزاری سه دیدار وارد هفته دهم می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پتروشیمی بندرامام و ذوب آهن اصفهان حساس‎ترین دیدار این هفته از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور را برگزار می‎کنند. دیداری که بیشتر برای ماهشهری‎ها اهمیت دارد. چون در صورت شکست در این بازی و با توجه به اینکه ذوب آهن یک دیدار عقب افتاده دارد احتمال دارد رده دوم جدول را از دست بدهند.

دیدار تیم‎های پتروشیمی بندرامام و ذوب آهن در ماهشهر برگزار می‎شود. تیم‎های هیئت تهران و سایپا نیز میزبان دیگر دیدارهای هفته دهم (هفته چهارم مرحله برگشت) مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور هستند. برنامه این دیدارها به شرح زیراست:

جمعه 6 اسفندماه
* پتروشیمی بندرامام - ذوب آهن اصفهان
* هیئت تهران - مناطق نفت خیز جنوب
* سایپا البرز - نفت سپاهان

هفته دهم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی برگزار می‎شود که تیم صندوق ضمانت صادرات که این هفته با قرعه استراحت روبروست، در صدر جدول رده‎بندی قرار دارد. تیم‎های پتروشیمی و سایپا نیز در رده‎های دوم و سوم ایستاده‎اند. جدول رده‎بندی رقابت‎های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

1- صندوق ضمانت صادرات 23 امتیاز
2- پتروشیمی بندرامام 20 امتیاز
3- سایپا البرز 12 امتیاز
4- ذوب آهن اصفهان 11 امتیاز
5- نفت سپاهان 10 امتیاز
6- مناطق نفت خیز جنوب 7امتیاز
7- هیئت تهران بدون امتیاز

کد مطلب 1259596

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