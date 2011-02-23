به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای پتروشیمی بندرامام و ذوب آهن اصفهان حساسترین دیدار این هفته از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور را برگزار میکنند. دیداری که بیشتر برای ماهشهریها اهمیت دارد. چون در صورت شکست در این بازی و با توجه به اینکه ذوب آهن یک دیدار عقب افتاده دارد احتمال دارد رده دوم جدول را از دست بدهند.
دیدار تیمهای پتروشیمی بندرامام و ذوب آهن در ماهشهر برگزار میشود. تیمهای هیئت تهران و سایپا نیز میزبان دیگر دیدارهای هفته دهم (هفته چهارم مرحله برگشت) مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور هستند. برنامه این دیدارها به شرح زیراست:
جمعه 6 اسفندماه
* پتروشیمی بندرامام - ذوب آهن اصفهان
* هیئت تهران - مناطق نفت خیز جنوب
* سایپا البرز - نفت سپاهان
هفته دهم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور در حالی برگزار میشود که تیم صندوق ضمانت صادرات که این هفته با قرعه استراحت روبروست، در صدر جدول ردهبندی قرار دارد. تیمهای پتروشیمی و سایپا نیز در ردههای دوم و سوم ایستادهاند. جدول ردهبندی رقابتهای تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
1- صندوق ضمانت صادرات 23 امتیاز
2- پتروشیمی بندرامام 20 امتیاز
3- سایپا البرز 12 امتیاز
4- ذوب آهن اصفهان 11 امتیاز
5- نفت سپاهان 10 امتیاز
6- مناطق نفت خیز جنوب 7امتیاز
7- هیئت تهران بدون امتیاز
نظر شما