شش مسجد در خراسان جنوبی کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی صبح چهارشنبه در مراسم گلنگ زنی مسجد روستای عباس آباد بخش زهان از توابع شهرستان قاین، با اشاره به اینکه این شش مسجد در مکان های فاقد مسجد در سطح استان احداث می شود، اظهار داشت: برای احداث این مساجد اعتباری بالغ بر 78 میلیون تومان اختصاص یافته است.

حجت الاسلام حمزه جمالی اعتبار اختصاص یافته جهت احداث هر مسجد را 13میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: با این مبلغ تنها می توان فنداسیو مسجد را انجام داد، که در این راستا کمک و حمایت های مردمی ضروری است.

وی به وجود یک هزار و 500 مسجد موقوفی در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: مبالغ اختصاص یافته به مساجد بسیار ناچیز بوده و سالانه تقریبا یک میلیون تومان به هر مسجد کمک می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در پایان از تصویب طرح جامع آستانه متبرکه امامزاده داوود زهان خبر داد و گفت: یکی از سیاست های سازمان اوقاف و امور خیریه احداث حسینیه ها و مساجد در کنار هم است، که خوشبختانه در این زمینه محقق شده است.