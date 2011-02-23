استقبال هموطنان آذری از کنسرت ارکستر ملی آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای ارکستر فیلارمونیک ملی آذربایجان دومین کنسرت از سلسله برنامه های بخش بین الملل بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر بود که عصر روز گذشته با حضور جوانشیر آخونداف سفیر آذربایجان در ایران و حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد در تالار اندیشه برگزار شد.

در این اجرا آثاری از موسیقی فولکلور آذربایجان که به نوعی برای هموطنان آذری در ایران هم آشنا بود اجرا شد که یکی از قطعات معروف فولکلور در این اجرا قطعه "بری باخ" بود که با آوا انار حسینی اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت، پس از پایان این بخش توفیق سدامیراف به دعوت رهبر مهمان روی صحنه آمد و قطعات فولکلور موسیقی آذربایجان را به صورت تکنوازی با ساز فلوت اجرا کرد.

بخش دیگری از این کنسرت به تکخوانی "نورلان عزیز بایلی" اختصاص داشت که قطعاتی را به ریتم و آهنگ اپرا اجرا کرد؛ پس از پایان این بخش از کنسرت چنارا مطلب اوا قطعاتی از موسیقی آذربایجان را به صورت تکنوازی قانون به روی صحنه برد ، در پایان ان برنامه قطعاتی که ریشه مشترک بین موسیقی جمهوری آذربایجان و موسیقی آذری ایرانی دارد اجرا شد.

لازم به ذکر است ارکستر سازهای ملی آذربایجان در سال 1931 توسط اوزیر حاجی بیف تاسیس شد این ارکستر اولین ارکستری بود که از نت در نواختن آثار خود استفاده کرد و نقش مهمی در توسعه فرهنگ موسیقی ملی آذربایجان داشته است.

در حاشیه

- در دفترچه معرفی گروه های شرکت کننده در این دوره از جشنواره اسامی نوازندگان گروه های مختلف به تفصیل نوشته شده است اما نکته قابل توجه اینکه برخی از اسامی نوشته شده هنگام اجرا حضور ندارند به عنوان مثال در اجرای ارکستر ملی آذربایجان اسم سوتلانا احمد اوا نوازنده پیانو و یا فواد حسن اف نوازنده ابوا آمده بود اما اثری از همنوازی این دو ساز با ارکستر نبود.

-سالن تاریک بود و یکی از عوامل ارکستر موسیقی آذربایجان برای ثبت لحظه های این ارکستر دوربین بزرگی با نور پروژکتور در سالن می چرخاند و از تماشاگران فیلمبرداری می کرد که این اقدام اعتراض تماشاگران را برانگیخت.

-رحیم شهریاری سرپرست گروه فولکلور آذری آراز در این اجرا به عنوان راهنمای این ارکسترحضور داشت.