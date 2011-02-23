"راهیان نور" تلاشی برای بهره گیری از گنجینه دفاع مقدس

به گزارش خبرنگارمهر، اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس ضمن آشنایی زائران با آن دوران سبب تبیین اهداف والای شهیدان در بین آنان می شود.

اعزام کاروان راهیان نور با هدف آشنایی نسل جوان با رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان دوران دفاع مقدس دردفاع از میهن انجام می شود.

حرکت فرهنگی راهیان نور یکی از تأثیرگذارترین برنامه ‌هاست که برای نسل جوانی که دفاع مقدس را ندیده ‌اند می ‌تواند زنده کنند حماسه‌ های تاریخی و رشادت های فرزندان این مردم در آن دوران باشد.

فرمانده سپاه قدس گیلان دراین خصوص گفت: راهیان نور حرکتی برای بازخوانی و آشنایی بیشتر نسل دوم و سوم انقلاب با تفکر انقلاب است.

هشت سال دفاع مقدس رازهای بسیاری نهفته دارد

سردارهامون محمدی افزود: آنچه در هشت سال جنگ تحمیلی بر ملت بزرگ ایران گذشت به ظاهر جنگی ساده بود اما این جنگ رازهای بسیاری نهفته دارد که آن را از همه جنگ های تاریخ متمایز کرده و به آن تقدس می بخشد.

وی عنوان کرد: ماهیت مکتبی، انقلابی و انسانی جبهه و الگوگیری آن از نهضت حسینی، علاوه بر فتوحات به دست آمده خالق یک مکتب دفاعی و تفکر ماندگار شد که امروز از آن به عنوان تفکر بسیجی یاد می شود.

محمدی با اعلام اینکه راهیان نور باید پل ارتباطی بین جوانان و هشت سال دفاع مقدس باشند، افزود: وقایع گذشته جنگ هشت ساله باید برای زائران در مناطق عملیاتی بازگو شود تا بدانند در سالهای گذشته چه بر سر جوانان و مجاهدان و رزمندگان این مرز و بوم آمده است.

بدین ترتیب در طول هشت سال دفاع مقدس شگفت انگیزترین رویدادهای ممکن و غیرممکن رخ داد و معادلات بزرگ و مهم نظامی و غیرنظامی جهان بهم خورد و هیمنه و جبروت مادی بزرگترین ابرقدرت های جهان در هم شکست.

در این میان بی ادعاترین سربازان این مرز و بوم، دل انگیزترین حماسه های عاشقانه را رقم زدند و چشم عالم به رویدادهای شگفت این عرصه خیره ماند.

دفاع مقدس فارغ از همه هیاهوهای سیاسی و همه چالش های فکری، هویت دینی و ملی ماست، فارغ از هر مرام، گروه، دسته و مسلک، آنچه دارایی مشترک همه ماست همین میراث گرانبها و ارزشمند است که به ما و نسل آینده ما هویت و تشخّص می بخشد و به شهادت تاریخ، چنین ثروت و دستاوردی را هیچ قوم و ملتی تاکنون نداشته است.

با این وصف فرزندان دیار میرزاکوچک خان جنگلی که همگام با سایرمردم در پیروزی انقلاب اسلامی نقش آفرینی کردند با شروع جنگ تحمیلی نیز به جبهه های جنگ شتافند و حماسه دیگری از خود خلق کردند.

دفاع مقدس نباید به فراموشی سپرده شود

گیلانی ها با وجود تنوع آب و هوایی و سرسبزی محیط، جزو نخستین نیروهایی بودند که خود را به مناطق جنگی رساندند و تا پایان جنگ با نثار هشت هزار شهید، 21 هزار جانباز، دوهزار و700 آزاده و ارسال کمک های مردمی یک هزار و 500 کامیونی خود در هر مرحله دریغ نکردند.

به هرحال راهیان نور باید پیوندی بین جوانان و هشت سال دفاع مقدس باشد چرا که تاریخ درخشان ایران اسلامی ‪ هشت ‬ سال دفاع مقدس است و نباید به فراموشی سپرده شود.

کاروان بزرگ فرهنگی راهیان نور یکی از راه های مهم و موثر برای مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمنان است که باید بیش از سالهای گذشته مورد توجه قرار گیرد.