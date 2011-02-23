آثار باستانی لاهیجان نیازمند مدیریت صحیح است

مهدی شمس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیریت شهری در زمینه ورزش و هنر باید قوی تر عمل کند و تجربه ثابت کرده هر کجا مدیریت درست اعمال شود چهره ها خوش می درخشند.

وی ابراز امیدواری کرد: با مدیریت شورای شهر و همکاری سایر نهادهای ذیربط طی یک برنامه مدون، در مراسمی بزرگ از همه افتخار آفرینان عرصه های مختلف اعم از دوران دفاع مقدس، هنرمندان و ورزشکاران و پیشکسوتان منطقه تقدیر کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر لاهیجان در ادامه با اشاره به اینکه در بسیاری از مسائل شهری فریاد زدیم ولی کسی به داد ما نه درسطح شهرستان و نه در سطح استان نرسید، گفت: پیشرفت لاهیجان که حق لاهیجان است، بسیار کند صورت می گیرد و دست نیاز به سوی همه کسانی دراز می کنیم که می توانند در این زمینه کمک کنند.



وی خاطر نشان کرد: شهر لاهیجان جا برای کار بسیار دارد و هنوز بسیاری از کارها بر زمین مانده که تکلیفش مشخص نیست، راستی چه کسی مسئول است؟



شمس همچنین با اشاره به اینکه برای جزیره لاهیجان و مجتمع جنب استخر باید فکر اساسی کرد و آنرا از وضعیت فعلی خارج ساخت، یادآورشد: بی تدبیری و شاید سوء نیت های گذشته، نگین این شهر جزیره و مجتمع به اصطلاح تجاری جنب استخر را به سرنوشت امروز دچار ساخته که برای هر لاهیجانی اصیل دردآور و ناراحت کننده است.