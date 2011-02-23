خیال آسوده پتروشیمی از صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز پنجشنبه با برگزاری یک دیدار در تهران و چهار دیدار در شهرستانها برگزار میشود. در این هفته از مسابقات تیم ذوب آهن که با 25 امتیاز در صدر جدول ردهبندی قرار دارد به دلیل حضور در مسابقات باشگاههای غرب آسیا دیدار مقابل دانشگاه آزاد را برگزار میکند. همین مسئله باعث شده نزدیکترین رقیب این تیم اصفهانی یکی از راحتترین دیدارهای خود را برگزار کند.
پتروشیمی نزدیکترین تیم به ذوب آهن است که در پایان دیدارهای این هفته صدرنشین خواهد شد. حتی اگر نتیجه دیدار مقابل کاسپین قزوین را واگذار کند. هرچند که این تیم در دیدار رفت حریف خود را با شکست مواجه کرده بود. شاگردان عباس آقاکوچکی در تیم راه و ترابری قم هم اطمینان دارند که این هفته با هر نتیجهای یک پله ارتقا خواهند داشت و در رده دوم قرار میگیرند. حتی اگر برعکس دیدار رفت مغلوب گرگانیها شوند.
در سایر دیدارهای هفته پانزدهم (چهارم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیم مهرام در شهرکرد به میدان میرود تا با کسب یازدهمین برد خود شرایط را برای صعود از رده پنجم مهیا کند. بانک سامان که همچنان به تک پیروزی خود دلخوش است میزان شیرازیهاست. تیم توزین الکتریک کاشان هم در اهواز به مصاف شرکت ملی حفاری میرود. رویارویی این دو تیم در مرحله رفت به سود کاشانیها تمام شد.
برنامه دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور و جدول ردهبندی دوازده تیم شرکتکننده در این رقابتها به شرح زیر است:
پنجشنبه 5 اسفندماه:
* بانک سامان - ب.آ شیراز، ساعت 16، تالار بسکتبال آزادی
* راه و ترابری قم - شهرداری گرگان، ساعت 16، سالن شهید رضائیان قم
* هیئت شهرکرد - مهرام تهران، ساعت 16، سالن تختی شهرکرد
* شرکت ملی حفاری - توزین الکتریک کاشان، ساعت 16، سالن بسکتبال اهواز
* پتروشیمی بندرامام - کاسپین قزوین، ساعت 16، سالن شهرک بعثت
جدول ردهبندی:
1- ذوب آهن اصفهان (12 برد، یک باخت، 25 امتیاز)
2- پتروشیمی بندرامام (11 برد، 3 باخت، 25 امتیاز)
3- راه و ترابری قم (10 برد، 4 باخت، 24 امتیاز)
4- توزین الکتریک کاشان (9 برد، 5 باخت، 23 امتیاز)
5- مهرام تهران (10 برد، 2 باخت، 22 امتیاز)
6- دانشگاه آزاد (7 برد، 7 باخت، 21 امتیاز)
7- کاسپین قزوین (5 برد، 9 باخت، 19امتیاز)
8- هیئت شهرکرد (4 برد، 10 باخت، 18 امتیاز)
9- ب.آ شیراز (4 برد، 9 باخت، 17 امتیاز)
10- شهرداری گرگان (4 برد، 9 باخت، 17 امتیاز)
11- شرکت ملی حفاری (4 برد، 9 باخت، 17 امتیاز)
12- بانک سامان (یک برد، 13 باخت، 15 امتیاز)
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