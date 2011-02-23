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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

در بودجه 90 گنجانده شد ؛

پیش بینی درآمد 23 هزار میلیارد تومانی از واگذاری شرکتهای دولتی

پیش بینی درآمد 23 هزار میلیارد تومانی از واگذاری شرکتهای دولتی

دولت در لایحه بودجه سال 90 کل کشور، درآمد 23 هزار و 200 میلیارد تومانی را از محل واگذاری شرکتهای دولتی پیش‌بینی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در قانون بودجه سال 90 کل کشور از محل منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی، 23 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده است که بر این اساس، سهم منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی 4 هزار و 500 میلیارد تومان است.

بر اساس جدول شماره 5 درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی برای رد دیون صندوق تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز 7 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیز هزار و 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بر اساس لایحه بودجه سال 90 کل کشور، منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شرکتهای پیمانکاری خصوصی و تعاونی متناسب با صورت وضعیت های تائید شده نیز 5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در این لایحه منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی برای برنامه تامین آتیه و نیز منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی برای برنامه فراگیر کمک به اشتغال و مسکن و سایر امور حمایتی، ایفای تعهدات و کمک به مناطق کمتر توسعه یافته غیر برخوردار به ترتیب 2 هزار و 500 میلیارد تومان و 3 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1259620

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