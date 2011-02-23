پنجمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد جواد زیبایی نژاد رئیس پنجمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه در مراسم آغاز این کنگره گفت: کنگره امسال با حضور بیش از 700 نفر از متخصصان و فوق تخصص‌های قلب، داخلی، جراحی قلب، بیهوشی قلب، تغذیه، رادیولوژی و پرستاران سی سی یو و آی سی یو برگزار می شود. نزدیک به 40 سخنرانی و 140 پوستر به زبان انگلیسی ارائه و به بهترین مقالات تا سقف 5000 دلار جایزه اهدا می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: حدود 70 درصد هزینه های بهداشتی و درمان کشورهای خاورمیانه که ایران نیز در این منطقه قرار دارد صرف درمان بیماریهای قلبی و عروقی می شود.

زیبایی نژاد افزود: متاسفانه افزایش بیماریهای قلبی و عروقی منجر به بروز سکته های قلبی و مغزی می شود.

رئیس پنجمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه تاکید کرد: فشارخون، چربی خون، قند خون و سیگار از فاکتورهای خطرزای بیماریهای قلبی هستند.

پنجمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه از امروز آغاز شده و تا 6 اسفند ماه ادامه دارد.