به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات موادی از این لایحه را تصویب و کار بررسی آن را خاتمه دادند.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس در ماده ای مقرر کردند در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت به نحو مستمر و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از معاون قضایی رئیس قوه قضائیه، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان انتظامی قضات اعلام می گردد.

کمیسیون مذکور موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد نتیجه را حداکثر ظرف 10 روز به دادگاه گزارش خواهد داد.

کمیسیون یاد شده به حضور اکثریت رسمیت داشته و رای اکثریت مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون دادستان است.

بر اساس مصوبه دیگری مقرر شد چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضایی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود. همچنین در ماده دیگری مصوب شد که رای دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تجدید نظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت است. محکوم علیه می تواند تقاضای تجدید نظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم کند.

نمایندگان همچنین مقرر کردند دادگاه عالی صلاحیت و تجدید نظر آن از سه عضو تشکیل و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه 11 و رئیس و اعضای تجدید نظر آن از بین قضات گروه 12 توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. قضات یاد شده باید حداقل 20 سال سابقه کار قضایی داشته باشند.

بر اساس تبصره این ماده در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضای دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت، از بین قضات گروه 11 و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه دادگاه های مذکور در این فصل با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و رای اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رای با دفتر دادگاه است. طبق تبصره این ماده تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می شود و هر گاه قاضی آدرس اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.

چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاه های مذکور در این فصل بر تعیین صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می شود. اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا خواهد بود.

چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضایی جهت رسیدگی ارسال می شود.

در بررسی این لایحه همچنین مقرر شد جهات رد قضات مذکور در این قانون همان موارد رد دادرس در آیین دادرسی مدنی است. آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

نمایندگان مجلس بررسی این لایحه را در جلسه امروز مجلس به پایان رساندند.