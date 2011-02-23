ژاوی 10 روز از میادین دور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاوی از ناحیه عضله پا دچار کشیدگی شده اما عنوان شده این بازیکن برای بازی با آرسنال در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا سلامتی خود را بازخواهد یافت.
بر پایه گزارش ساکرنت، ژاوی 31 ساله روز سه شنبه تحت معاینات دقیقه پزشکی قرار گرفت و انتظار می رود 7 تا 10 روز از میدان دور بماند.
ژاوی دیدار روز شنبه با رئال مایورکا در چارچوب رقابت های لالیگا را از دست خواهد داد. ضمن اینکه قادر نیست بارسلونا را در دیدار با والنسیا که سه روز بعد از این دیدار برگزار می شود نیز همراهی کند.
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