  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۷

شورای جهانی کلیساها:

ضرورت عدالت و صلح جهانی تنها یک شعار نیست

ضرورت عدالت و صلح جهانی تنها یک شعار نیست

اعضای کمیته مرکزی شورای جهانی کلیساها بدنبال چندین روز بحث و گفتگو در مقر مرکزی شورا در ژنو سوئیس اعلام کردند این شورا در مجمع عمومی آینده خود موضوع عدالت و صلح را مورد توجه قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن تودی، شورای جهانی کلیساها اعلام کرد که موضوع عدالت و صلح و همچنین تعهد بین کلیسایی به عدالت و صلح تنها یک شعار نیست ، بلکه کانون تمرکزی برای تفکرات الهیاتی، عبادت و نیایش فراهم می کند.

از سوی اعضای کمیته مرکزی شورای جهانی کلیساها پیشنهاداتی مبنی بر انتخاب موضوع " در کلام خدا، وحدت داشته باشید" مطرح شد اما سرانجام موضوع کنونی (عدالت و صلح) به تصویب رسید و دکتر الاو فیکسه تویت از نتیجه آن حمایت کرد.

وی گفت: جستجوی عدالت و صلح فراخوانی به وحدت است و باید به وضوح چنین تعبیری از آن ارائه داد.

متروپلیتن مور استاتیوس ماتا روهام از اعضای کمیته برنامه ریزی شورای جهانی کلیساها گفت: ما با این موضوع تمام جهان را مورد خطاب قرار می دهیم. این موضوع برای جوامع غیر مسیحی در سراسر جهان نیز کاربرد دارد و باید اطمینان حاصل کنیم این موضوع به تمام زبانها مفهوم واقعی را برساند.

دهمین مجمع عمومی شورای جهانی کلیساها در سال 2013 در کره جنوبی برگزار می شود.
 

کد مطلب 1259642

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها