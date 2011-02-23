برترینهای جشنواره فرهنگی هنری وقف در مازندران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی مدیرکل این اوقاف و امور خیریه مازندران از اعلام نفرات برتر اولین جشنواره فرهنگی هنری وقف چشمه همیشه جاری خبر داد.

وی گفت: احسان و نیکی کردن به بندگان خدا از جمله رفتارهایی است که عقل آدمی آن را می‌ستاید و پیامدهای شایسته در پی‌دارد و یکی از مصادیق احسان مالی، وقف کردن است و ملاک برتری وقف از سایر بخشش‌های مالی، پایداری و پیوستگی آن است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، هدف از اجرای این جشنواره را ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف در بین تمام اقشار جامعه، ایجاد نگرشی جدید به وقف از جنبه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری.، معرفی سنت حسنه‌ وقف و آثار و برکات آن در ابعاد مختلف، اعتمادسازی عمومی مردم نسبت به عملکرد سازمان اوقاف، تشویق وتجلیل از خالقان آثار برتر در موضوع وقف.- نشان دادن ثمرات و برکات عینی وقف در جامعه بخشی از رئوس آثار برتر جشنواره بوده است.

وی افزود: 35 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال که به دبیر خانه سازمان ارسال شده که از بین این نفرات هفت نفر به عنوان نفر برتر به مرحله کشوری راه یافتند.

سهرابی ادامه داد: در بخش خوشنویسی حمید رضا خلیلی و مرتضی جعفری مشترکا سوم شدند و در بخش پوستر خانم ها اسماعیلی کرچایی ومینا گازا و در بخش کاریکاتور آقای هادی کاظمی و در بخش فیلم کوتاه آقایان هاشم پور و خرامی مستقیما به بخش کشوری راه یافتند.