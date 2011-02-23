افزایش سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی تا ساعت 23 در پایتخت

پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که از لحاظ فنی اتوبوسهای در حال تردد مورد بازبینی قرار گرفته اند، گفت: ناوگان اتوبوسرانی آماده است تا از حداکثر توان خود برای جا به جایی مسافران در روزهای پایانی سال استفاده کند.

وی ادامه داد: واحدهای امدادی که به اتوبوس های معیوب خدمات رسانی می کند شبانه روزی شده و سطح خدمات موتورسیکلت، خودروهای سبک و جرثقیل کشنده برای جابه جایی اتوبوس هایی که با مشکل فنی روبرو شده اند افزایش پیدا کرده است.

سنندجی با اشاره به این که خطوط منتهی به مراکز خرید و تجاری تقویت شده گفت: تعداد اتوبوس های این خطوط و ساعت کاریشان افزوده شده است.

مدیر عامل شرکت واحد با بیان این که در روز چهارشنبه آخر سال 25 اسفند ماه سرویس های ویژه ای برای بهشت زهرا در نظر گرفته شده گفت: این اتوبوس ها زائران حرم مطهر، مزار شهدا و اهل قبور را از میادین و پایانه ها به بهشت زهرا منتقل و به محلهای ابتدایی بازمی گردانند.

وی با اشاره به این که ناوگان بلیتی اتوبوسرانی 29 اسفند ماه و اول فروردین به مناسبت سال نو به طور رایگان سرویس دهی می کنند، گفت: بحث سرویس و نظافت اتوبوس ها نیز در این ایام که با افزایش مسافر روبرو هستیم مورد توجه ویژه قرار گرفته و اتوبوسها به طور 24 ساعته شست و شو و میکروب زدایی می شوند.

سنندجی پیش بینی کرد با توجه به افزایش محدوده طرح زوج و فرد و افزایش سطح تردد شهروندان در روزهای پایانی سال تعداد مسافران اتوبوس 20 درصد افزایش یابد.

