به گزارش خبرنگار مهر، عنوان این نشست "نقش سینمای مستند در معرفی مناطق آزاد، رابطه اقتصاد و فرهنگ در جهان امروز" و میزگرد تخصصی سینمای مستند و مناطق آزاد است که به همت جشنواره بینالمللی فیلم کیش با همکاری انجمن مستندسازان سینمای ایران و خانه هنرمندان برگزار میشود.
سلسله نشستهای تخصصی میراث مشترک و آینده مشترک را با محوریت سینمای مستند و نقش آن در تعاملات فرهنگی، اقتصادی و تجاری طراحی و پیشبینی شده است.
ساعت 30/14 تا 15 سخنرانی اکبرعالمی درباره "نقش سینمای مستند در معرفی مناطق آزاد"، ساعت 15 تا 15/15 نمایش فیلم "فیروزه اسلام" به کارگردانی سعادتعلی سعیدپور، ساعت 30/ 15 تا 16 سخنرانی دکتر نادر محقق درباره "رابطه اقتصاد و فرهنگ در جهان امروز"، ساعت 16 تا 30/ 16 نمایش بخشی از فیلم "من ایرانیام" به کارگردانی محسن غلامزاده و از ساعت 45/16 تا 18 میزگرد تخصصی با حضور علیرضا قاسمخان، اردعطارپور و مهندس اردشیر اروجی از برنامههای نشست دوم جشنواره فیلم کیش است.
حضور در این نشست برای علاقمندان آزاد است.
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