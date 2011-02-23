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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

پنجم اسفندماه/

عالمی، عطارپور و اروجی در دومین نشست جشنواره کیش سخنرانی می‌کنند

عالمی، عطارپور و اروجی در دومین نشست جشنواره کیش سخنرانی می‌کنند

میزگرد تخصصی سینمای مستند و مناطق آزاد با حضور اکبر عالمی، ارد عطارپور و اردشیر اروجی فردا پنجشنبه از ساعت 14 تا 18 در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عنوان این نشست "نقش سینمای مستند در معرفی مناطق آزاد، رابطه اقتصاد و فرهنگ در جهان امروز" و میزگرد تخصصی سینمای مستند و مناطق آزاد است که به همت جشنواره بین‌المللی فیلم کیش با همکاری انجمن مستندسازان سینمای ایران و خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

سلسله نشست‌های تخصصی میراث مشترک و آینده مشترک را با محوریت سینمای مستند و نقش آن در تعاملات فرهنگی، اقتصادی و تجاری طراحی و پیش‌بینی شده است.

ساعت 30/14 تا 15 سخنرانی اکبرعالمی درباره "نقش سینمای مستند در معرفی مناطق آزاد"، ساعت 15 تا 15/15 نمایش فیلم "فیروزه اسلام" به کارگردانی سعادتعلی سعیدپور، ساعت 30/ 15 تا 16 سخنرانی دکتر نادر محقق درباره "رابطه اقتصاد و فرهنگ در جهان امروز"،  ساعت 16 تا 30/ 16 نمایش بخشی از فیلم "من ایرانی‌ام" به کارگردانی محسن غلام‌زاده و از ساعت 45/16 تا 18 میزگرد تخصصی با حضور علیرضا قاسمخان، اردعطارپور و مهندس اردشیر اروجی از برنامه‌های نشست دوم جشنواره فیلم کیش است.

حضور در این نشست برای علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 1259651

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