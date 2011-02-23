افتتاح 6 پروژه عمرانی در دانشگاه پیام نور اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه های عمرانی که با حضور هیئت رئیسه دانشگاه پیام نور و برخی از خیرین افتتاح شد، شامل فاز 2 آموزشی مرکز شاهین شهر به متراژ 2 هزار مترمربع، فاز یک آموزشی مرکز شهرضا به متراژ 2 هزار و 335 مترمربع، فاز یک آموزشی واحد مبارکه به متراژ 2 هزار و 200 مترمربع، افتتاح فاز یک آموزشی واحد نطنز به متراژ 1 هزار و 800 مترمربع، افتتاح سوله ورزشی مرکز زرین شهر به متراژ 2 هزار و 500 مترمربع و افتتاح فاز یک آموزشی مرکز گلپایگان به متراژ 2 هزار و 600 مترمربع می شود.

همچنین کلنگ ساختمان های مجموعه های فرهنگی گلپایگان، زرین شهر، کاشان، نائین و شاهین شهر به زمین زده شد.

علاوه بر این سوله های ورزشی شهرضا، سمیرم و کاشان نیز در دست احداث قرار گرفت.