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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

افتتاح 6 پروژه عمرانی در دانشگاه پیام نور اصفهان

افتتاح 6 پروژه عمرانی در دانشگاه پیام نور اصفهان

دانشگاه پیام نور اصفهان با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال اقدام به افتتاح پروژه های عمرانی و خرید ساختمان جدید کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، پروژه های عمرانی که با حضور هیئت رئیسه دانشگاه پیام نور و برخی از خیرین افتتاح شد، شامل فاز 2 آموزشی مرکز شاهین شهر به متراژ 2 هزار مترمربع، فاز یک آموزشی مرکز شهرضا به متراژ 2 هزار و 335 مترمربع، فاز یک آموزشی واحد مبارکه به متراژ 2 هزار و 200 مترمربع، افتتاح فاز یک آموزشی واحد نطنز به متراژ 1 هزار و 800 مترمربع، افتتاح سوله ورزشی مرکز زرین شهر به متراژ 2 هزار و 500 مترمربع و افتتاح فاز یک آموزشی مرکز گلپایگان به متراژ 2 هزار و 600 مترمربع می شود.  

همچنین کلنگ ساختمان های مجموعه های فرهنگی گلپایگان، زرین شهر، کاشان، نائین و شاهین شهر به زمین زده شد.
 
علاوه بر این سوله های ورزشی شهرضا، سمیرم و کاشان نیز در دست احداث قرار گرفت.
کد مطلب 1259653

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