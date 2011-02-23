به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه سال 90 کل کشور نشان می دهد که حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در سال آینده در کنار یکدیگر فعالیت خواهند کرد، این در حالی است که در گذشته مسئولان دولتی از انحلال حساب ذخیره ارزی با تشکیل صندوق توسعه ملی خبر داده بودند.

دولت در جدول شماره 4 خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال 90 برداشت بیش از 11 هزار و 934 میلیارد تومان از منابع حساب ذخیره ارزی را پیش بینی کرده است.

براساس بند 8 لایحه بودجه 90، به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، به بانک مرکزی اجازه داده می شود از محل منابع ارزی خود مبلغ پنج میلیارد دلار را در بانکهای عامل از جمله بانک توسعه صادرات یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری کند، همچنین به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود مبلغ سه میلیارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانکها سپرده گذاری کند.

در بند ج حکم 12 لایحه بودجه سال آینده آمده است: وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه منابع و دریاف تهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخ تهای بیع متقابل بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ترتیب 10 درصد از وجوه را به حساب شرکت تولید کننده نفت تابعه وزارت نفت واریز کند و سپس به طور جداگانه بیست درصد ( 20 %) وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملی به حساب مربوط واریز و به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف 210101 مندرج در جدول شماره ( 5) این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تا سقف معادل 55 میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزان هداری کل کشور اعلام م یشود، واریز نماید.

همچنین براساس حکم 40 لایحه بودجه سال 90، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیرارزی فقط برای طرحهای کشاورزی و آب و طرحهای کوچک زودبازده اشتغال زا حداکثر تا 500 میلیارد تومان مجاز است.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا موجودی صندوق توسعه ملی را 12 میلیارد دلار اعلام کرده است.