آمریکا شهروندان خود را از لیبی خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت خارجه آمریکا اواخر روز سه شنبه اعلام کرد که بر آن است تا با کشتی اجاره ای شهروندان خود را از لیبی به جزیره مالت در اروپا منتقل کند.

وزارت خارجه اعلام کرد: آمریکایی ها که تمایل دارند تا لیبی را ترک کنند باید به همراه گذرنامه هایشان به بندر الشهاب در طرابلس بروند و روند انتقال آنها از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه به وقت محلی آغاز خواهد شد.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین عنوان شده است، کسانی که زودتر به محل بیایند نسبت به انتقال آنها به خارج از لیبی اولویت داده خواهد شد، اما بخشی از اولویت به کسانی داده خواهد شد که نیاز به مراقبت های پزشکی دارند یا اینکه جز کادر بیمارستانی بشمار می روند.