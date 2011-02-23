دیدار قهرمان فوتسال جهان و ایران پخش نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در پی ادامه کارشکنی های صدا وسیما در بی توجهی به رشته فوتسال که به عنوان تیم چهارم جهان مطرح است، رسانه ملی برای پخش مستقیم دیدار امروز دو تیم ملی ایران و برزیل هیچ برنامه ای در دستور کار ندارد .

پیش از این نیز صدا و سیما در اقدامی غیرقابل توجیه، دیدار دو تیم ملی فوتبال ایران و روسیه را پخش نکرد تا فدراسیون فوتبال بابت این اقدام صدا و سیما، متحمل ضرر شود .

این بار نیز چنین سناریویی برای دیدار ایران و برزیل در نظر گرفته شده است تا بی توجهی رسانه ملی به دیدارهای ملی بیش از گذشته ثابت شود .

روز گذشته نیز مسئولان باشگاه های فوتبال ایران در نشستی با کفاشیان، علیه صدا و سیما موضع گیری کرده بودند.