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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

کاشمر منطقه ویژه اقتصادی می‌شود

کاشمر منطقه ویژه اقتصادی می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در کاشمر خبر داد.

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر، با اعلام این خبر افزود: با تصویب نمایندگان جهت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، خوشبختانه کاشمر از این نعمت برخوردار شد و معافیت در پرداخت حقوق ورودی، گمرکی و سود بازرگانی از جمله مزایای این منطقه ویژه اقتصادی است.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کالاهای خارجی به صورت ترانزیت به این منطقه وارد می‌شود و به دلیل آنکه ورود و خروج کالا از پرداخت عوارض و مالیات و معاف است، قیمت کالا در این منطقه پایین خواهد بود.

وی گفت: برای تولیدکنندگان، صنعت‌گران و کارآفرینان و کسانی‌که مایلند برای توسعه منطقه قدمی بردارند، منطقه ویژه اقتصادی بهترین مکان است.

وی درباره تفاوت بین منطقه آزاد قشم، کیش و چابهار با منطقه ویژه‌ای که در کاشمر ایجاد می‌شود، گفت: این منطقه ویژه اقتصادی همه مزایا و ویژگی‌های منطقه آزاد را دارد به جز اینکه در منطقه آزاد می‌توان کالای چمدانی آورد و هر مسافر می‌تواند به میزان 80 دلار کالا وارد کند، اما در این منطقه ویژه، خرید چمدانی وجود ندارد و منطقه‌ای صنعتی، تجاری و اقتصادی است و برای صادرات محصولات منطقه نظیر زعفران، پسته، فرش، کشمش فرصت بسیار خوبی است.

وی با تآکید بر اینکه با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، اشتغال و تولید در منطقه رونق می‌گیرد، گفت: با ابلاغ قانون و تخصیص اعتبار و در نظر گرفتن مکان مناسب، گمرک در منطقه مستقر می‌شود از این‌رو از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم با توجه به معافیت‌هایی که در منطقه وجود دارد و ارزان تمام شدن تولید، در این منطقه سرمایه‌گذاری نمایند.

خباز، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، صنعتی و تجاری را از مهم‌ترین اقدامات برای توسعه دانست و گفت: در حال حاضر، زیرساخت‌ها آماده شده تا سرمایه‌گذاران دست به سرمایه‌گذاری بزنند و از مزایای منطقه استفاده نموده و آبادی و اشتغال را به شهرمان هدیه دهند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی افزود: برای رونق و توسعه منطقه که اقتصاد آن بر مبنای کشاورزی است و در سالهای اخیر خشکسالی و سرمازدگی خسارات فراوانی بر این بخش وارد کرده، طرح "نوسازی و بازسازی کشاورزی و دامپروری" منطقه توسط کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا وزارت کار، اعتبارات جذب نشده در سال‌های گذشته در خصوص طرح‌های زودبازده در شهرستان‌های کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن را به شهرستان تخصیص می‌دهد که در این راستا دو میلیارد تومان به هزار قالیباف شهرستان جهت رونق کارگاه‌های قالیبافی اعطا می‌گردد.
 

کد مطلب 1259663

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