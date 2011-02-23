به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه امروز چهارشنبه با اشاره به رونمایی طرح کلان ابررایانه ملی افزود: این طرح کلان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از ظرفیت سنجی دانشگاههای کشور به دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان واگذار شد تا اولین مرکز ابررایانش ملی را راه‌اندازی کنند.

وی با بیان اینکه طراحی ساخت و نصب هر کدام از سایت‌های این دو مرکز ابررایانه 22 ماه طول کشید اظهار داشت: محققان دو دانشگاه با مشارکت یکدیگر موفق به آماده سازی مرکز ابررایانش شدند. همچنین موفق شدند 60 نرم افزار صنعتی را بر روی سامانه ابررایانه ملی تست و به مرحله بهره برداری برسانند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ابررایانه ملی را یکی از بزرگترین طرح‌های اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات توصیف کرد و ادامه داد: از مشخصات سخت افزاری این ابررایانه می‌توان به حداکثر توان نامی یعنی مجموع قدرت محاسباتی آنها اشاره کرد که ابررایانه امیرکبیر با 89 ترافلاپس یعنی 89 هزار میلیارد عملیات در ثانیه و ابررایانه شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان با 66 ترافلاپس یعنی 66 هزار میلیارد عملیات در ثانیه بر پردازش می‌کند. همچنین سرعت، حجم، ظرفیت ذخیره سازی از ویژگی‌های بارز این دو ابررایانه است.

سلطانخواه همچنین با تاکید بر اینکه هر کدام از این دو ابررایانه جزء 500 ابررایانه بزرگ دنیا قرار دارند، ادامه داد: با طراحی و ساخت این دو ابررایانه ایران جزء کشورهای صاحب کامپیوترهای فوق سریع شده است. این ابررایانه ها می‌توانند نیاز صنعتی کشور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع کنند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به کاربردهای ابررایانه در حوزه‌هایی چون هواشناسی، صنایع دفاعی و کلیه پروژه‌های تحقیقاتی پرریسک اضافه کرد: با استفاده از این ابررایانه می‌توان علاوه بر شبیه سازی سامانه‌های پیش‌رانش در جهت شبیه سازی دارورسانی به سلول‌های بدن و تحقیقاتی که نیاز به محاسبات عظیم دارد بهره برداری کرد.

سلطانخواه همچنین از اتصال ابررایانش ملی به شبکه گرید ملی خبر داد و توضیح داد: این ابررایانه به گونه‌ای طراحی شده است که می‌توان از طریق اتصال به گرید ملی خدمات دیگری را عرضه کرد.

وی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای این پروژه کلان ملی یادآور شد: مرحله پس از راه‌اندازی ابررایانه ملی ایجاد 9 ابر رایانه دیگر با ظرفیت محاسباتی حداکثر 3 ترافلاپس در 9 مرکز علمی دیگر است که این مراکز از طریق شبکه ملی (گرید) در سیستم یکپارچه به یکدیگر متصل می‌شوند و از این طریق همه دستگاه‌ها می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند.

به گفته سلطانخواه کلیه زیرساخت‌های لازم که از جمله آن فیبر نوری است برای راه‌اندازی این 9 مرکز ابررایانه آماده هستند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به تلاش‌های این معاونت در حوزه نجوم اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر طراحی و راه‌اندازی رصدخانه ملی ایران نیز در دستور کار قراردارد که امیدواریم طی سه سال آینده به بهره برداری برسد.