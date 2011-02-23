به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام تودی، رهبران جوان مسلمان به عنوان مربی تلاش می کنند گسترش افراط گرایی در استرالیا را محدود کنند.

این مربیان با تمرکز روی جوانانی که از وجود مشکلاتی در زندگی خود رنج می برند و به نوعی منزوی هستند خطر نفوذ تفکرات افراط گرا را کاهش می دهند.

رئیس بنیاد چند فرهنگی استرالیا گفت که با این اقدامات پیشگیرانه می توان اطمینان حاصل کرد ما راه دیگر کشورها را تکرار نخواهیم کرد.

رابرت مک کلند دادستان کل استرالیا گفت: از جوامع مختلف برای رسیدن به هدف نهایی یاری گرفته شده است و دولت تا کنون بیش از 100 درخواست برای شرکت در این برنامه را دریافت کرده است.

وی اظهار داشت: این برنامه از فعالیتهایی حمایت می کند که به طور مستقیم به جوانان کمک می کند تا شر ایدئولوژی عدم تساهل و نژادپرستی رها شوند.

در جامعه مسلمان 16 مربی تربیت شده و برای اعزام میان اعضای جامعه خود آماده می شوند.

این برنامه به جوانان می آموزد چگونه با یأس و ناامیدی مبارزه کرده و با جوامع خود مرتبط شوند. این مربیان همچنین به مهارتهای چگونگی رفع باورهای نادرست درباره اسلام تجهیز می شوند.

هاس دلال مدیر عامل بنیاد چند فرهنگی استرالیا اظهار داشت که مربیان برگزیده با جوانانی کار می کنند که نسبت به برخی ایده ها و اندیشه ها آسیب پذیرتر از دیگران هستند.

وی افزود: این برنامه برای بازگرداندن اسلام سنتی میان جوانان و از بین بردن تفسیرهای افراط گرا از دین است.

دلال تأکید کرد: جوانان باید جامعه گسترده استرالیا را از ماهیت و چیستی دین خود و عدم نسبت این دین با سوء استفاده عده ای معدود مورد تأکید قرار دهند.