ارائه طرح جامع پژوهشی شرط پرداخت اعتبارات به دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی نژاد در جلسه شورای دانشگاه مازندران اظهار داشت: دانشگاه ها برای اینکه اعتبارات پژوهشی جذب کنند باید طرح جامع پژوهشی ارائه دهند و از امکانات و تجهیزاتی که دارند به نحو احسن استفاده کنند.



وی افزود: در وزارت علوم تغییرات اساسی نظیر تغییر در آیین نامه های ارتقاء، پژوهشی، افزایش جذب اعضای هیئت علمی، مراکز رشد و پارک علم و فناوری، آموزش و پژوهش دوره دکتری و همچنین تغییر در بخش شاعا در حال انجام است که بر اساس آن دانشگاه ها نیز باید در جهت تغییراتی که در وزارت علوم روی داده است حرکت کنند تا دانشگاهی هدفمند بسازند.

معاون پژوهشی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در بخش دولت الکترونیک، ارتباطات بین الملل و افزایش تحصیلات تکمیلی نیز تأکیدات زیادی شده است، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم به سمتی برویم که تعداد 20 درصد از فارغ التحصیلان ما را دوره های دکتری و کارشناسی ارشد تشکیل دهند.

مهدی نژاد در ادامه گفت: بر همین اساس اگر در کشور پیشرفتی حاصل و گفته شود توسعه علمی محور توسعه کشور است دانشگاهیان در این حیث جایگاه بالایی دارند و اگر این هدف عالی است و کشور هم عزم خود را جزم کرده، دانشگاه ها در اجرای این برنامه باید در خط مقدم باشند.

وی افزود: دانشگاهی که قدمت بیشتری دارد، به مراتب مسئولیتش نیز سنگین تر است و باید همه ابعاد خود را توسعه دهد و خود را در این مسیر پیشتاز قرار دهد.