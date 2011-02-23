پرسپولیس را مقابل تماشاگرانش شکست می دهیم/ قولی به کفاشیان ندادم

مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بسیار امیدوارم که دو تیم پرسپولیس و فولاد ارائه گر فوتبالی تماشاگرپسند باشند و با انگیزه های درونی دو تیم فوتبالی هجومی و روبه جلو را به نمایش بگذارند.

جلالی با اشاره به دیدارهفته گذشته پرسپولیس تصریح کرد: دربازی پرسپولیس مقابل شاهین بوشهرتفاوت های محسوسی وجود داشت وپرسپولیس را بسیارسنجیده ، دونده و سرعتی دیدم . قطعا آنها روز جمعه با هدف شکست فولاد به میدان می آیند تا دوباره به کورس مدعیان بازگردند ولی ما بیشتر از اینکه به حریف نگاه کنیم روی توانایی های خودمان حساب می کنیم.

سرمربی فولاد با تاکید بر اینکه از تمامی موجودیت فولاد در دیدار با پرسپولیس استفاده خواهم کرد اظهار داشت : بازیکنان من بسیار مصمم و با انگیزه اند و با این انرژی درونی کسب هر نتیجه مورد نظر مقابل پرسپولیس دور از انتظار نخواهد بود.

وی تصریح کرد: من جوانهایی مصمم در اختیار دارم که شوق به پیشرفت در آنها موج می زند و در کنار آرامش درون تیمی فولاد امروز فراتر از تصور همگان از یک تیم جوان نتیجه گرفته است.

سرمربی فولاد خوزستان مهمترین مشکل تیمش را در دیدار با پرسپولیس خستگی سه بازیکن اصلی تیمش به دلیل حضور در اردوی تیم امید عنوان کرد و یادآور شد : آرش افشین ، بختیار رحمانی و مهرداد جماعتی سه بازیکنی هستند که در تیم امید و فولاد جزو نفرات اصلی محسوب می شوند و ما ناگزیز هستیم تنها به فاصله 48 ساعت پس از بازی با قرقیرستان آنها را در اختیار بگیریم که قطعا خستگی این مسابقه روی کیفیت بازی آنها تاثیرگذار خواهد بود.

جلالی اضافه کرد: به خاطر نزدیکی بازی تیم امید و مسابقه با پرسپولیس از سازمان لیگ درخواست کردیم که بازی فولاد و پرسپولیس را یک روز به تعویق بیندازد که آنها با درخواست ما موافقت نکردند.

وی در خصوص انگیزه های پرسپولیس برای پیروزی مقابل فولاد اظهار داشت : بهرحال آنها مقابل تماشاگرانشان انگیزه های بیشتری خواهند داشت ضمن اینکه این سه امتیاز آنها را در جدول در شرایط بهتری قرار می دهد اما فولاد هم تیم معمولی نیست و با اتکا به نیروی جوانی می تواند حتی پرسپولیس را در خانه شکست دهد.

سرمربی فولاد تصریح کرد : روی نقاط ضعف پرسپولیس بویژه آسیب پذیر بودن خط دفاعی این تیم برنامه داریم و اگر بتوانیم برنامه های تاکتیکی مان را در زمین به خوبی پیاده کنیم ، آنها روز آسانی پیش رو نخواهند داشت.

جلالی در بخش دیگری ازصبحت های خود پیرامون تیم فوتبال امید گفت: تصور نمی کنم تیم امید در مرحله اول مقابل قرقیزستان با مشکل خاصی روبرو باشد و این تیم جریف جدی برای تیم امید نخواهد بود.

وی در مورد شانس صعود تیم امید به المپیک اظهار داشت : تیم های امید ما در تمام 8 دوره گذشته پتانسیل لازم برای صعود به المپیک را داشتند ولی همواره مشکلاتی پیش روی تیم های امید ما وجود داشته که تاثیر این پتانسیل را از بین برده است .

سرمربی فولاد اضافه کرد : دراختیار نبودن بازیکنان و همکاری نکردن باشگاه ها ، مشکلات خروجی بازیکنان ، اختلاف بین فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک و ... در طول 36 ساله گذشته همواره پیش روی تیم امید قرار داشته و این دوره هم باز شاهد وجود همین مشکلات هستیم.

جلالی یادآور شد: فدراسیون فوتبال اگر بدنبال صعود تیم امید به المپیک است باید این مشکلات را برطرف کند و گرنه تیم امید پتانسیل فنی و توانایی های فردی لازم برای صعود به المپیک را دارد.

وی در مورد مطرح شدن پیشنهاد سرمربیگری تیم فوتبال امید اظهار داشت : ما بحث خاصی با فدراسیون در این زمینه نداشتیم . با آقای کفاشیان تنها در حد یک مکالمه تلفنی صحبت کردم و آمادگی ام را برای قبول این مسئولیت اعلام کردم ولی به ایشان گفتم باید در این زمینه بیشتر صحبت کنیم .

سرمربی فولاد تصریح کرد: به هرحال پذیرش این مسئولیت منوط به راهم شدن شرایطی برای تیم امید است که امیدوارم فدراسیون قبل از انتخاب سرمربی بدنبال حل این مشکلات باشد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.