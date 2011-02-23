تعمیرات اساسی نیروگاه شهید بهشتی لوشان آغاز شد

صفایی پورجمال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود::‌تعمیر اساسی پمپ های فشار متوسط و ضعیف، تعمیر والوها در بخش های مختلف توربین، بویلر و تاسیسات شیمی، تعمیر اساسی سامانه گاورنر، ‌تعویض لوله های کندانسور، تعویض بخشی از پره های ثابت و متحرک توربین و تعویض شینه های ژنراتور از جمله اقدام های مهمی است که طبق برنامه زمان بندی شده انجام می گیرد.

وی همچنین اظهارداشت: نیروگاه 360 مگاواتی لوشان دارای دو واحد بخش گاز با ظرفیت اسمی 120 مگاوات و دو واحد بخش بخار با ظرفیت اسمی 240 مگاوات بوده و در کیلومتر 90 جاده رشت - قزوین واقع شده است.

مدیرعامل نیروگاه لوشان گفت: واحدهای گازی به دلیل سادگی فرآیند تولید برق پساب و یا عوامل آلوده کننده محیط ندارند و گازهای حاصل از احتراق و گرمای خروجی آن نیز قابل کنترل و بهینه سازی است.

وی خاطر نشان کرد: عمده پساب های تولیدی ناشی از تولید آب کاملا خالص برای واحدهای بخاری است که با ورد این پساب ها به محیط زیست مشکلات و زیان های خاصی را بوجود می آورد که شرکت مدیریت تولید برق لوشان تاکنون قدم های خوبی در زمینه کنترل آلودگی زیست محیطی برداشته است.

پورجمال در ادامه پروژه زیست محیطی پساب های نیروگاه، احیای فضای سبز و لجن زدایی مخازن بزرگ سوخت گازوئیل را از جمله این فعالیت ها دانست.