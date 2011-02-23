هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر در کردستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهردر سنندج، محمد رسولی صبح چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان کردستان افزود: امید است با مساعدت هر چه بیشتر بانک‌های عامل در استان شاهد تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن مهر در کردستان باشیم.

وی گفت: تا پایان سال آینده 32 هزار واحد مسکن مهر در استان کردستان به بهره‌ برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر 28 هزار و 914 واحد مسکن مهر پروانه ساخت دریافت کرده و 22 هزار و 785 واحد نیز در مرحله پی ‌سازی قرار دارند.

رسولی خاطر نشان کرد: هم اکنون 11 هزار و 322 واحد مسکن مهر استان در مرحله اتمام اسکلت و 5 هزار و 148 واحد نیز در مرحله نازک‌کاری قرار دارند .

وی از آغاز ثبت نام مسکن مهر خبر داد و یادآور شد: متقاضیان ثبت نام مسکن مهر از اول بهمن ماه در سازمان مسکن و شهرسازی ثبت نام می شوند.

وی با اشاره به اینکه تا 15 اسفند‌ ماه سال جاری 19 هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن مهر به بانک معرفی می‌شوند، افزود: متقاضیان دیگر هم ثبت ‌نام و توسط سازمان مسکن و شهرسازی پالایش و پس از آن به بانک مسکن معرفی می‌ شوند.

رسولی ظرفیت ثبت ‌نام جدید مسکن مهر را چهار هزار نفر واحد عنوان کرد و ادامه داد: متقاضیان بعد از ثبت‌ نام برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می‌شوند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان بیان داشت: در سفر اخیر وزیر مسکن و شهرسازی دو هزار و 294 واحد مسکونی در شهرهای سنندج، سقز، بانه، کامیاران، قروه، بیجار و مریوان به بهره‌ برداری رسید.

رسولی اضافه کرد: در پروژه ‌های عمده مسکن مهر شهرهای سنندج، کامیاران و سقز 11 مدرسه، سه درمانگاه، سه سالن ورزشی و پنج مسجد ساخته می ‌شود که سازمان مسکن و شهرسازی استان بر اساس توافق به عمل آمده زمین را برای ساخت این اماکن و مرحله اسکلت بندی آن ها انجام خواهد داد و برای تکمیل در اختیار آموزش و پرورش قرار داده و بقیه مراحل ساخت را به نوسازی مدارس واگذار می‌کند .